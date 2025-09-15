Це через недостатню комунікацію, – українська кіноакадемія про нагороду Темляка "Золотою дзиґою"
- Українська кіноакадемія пояснила, що нагородження Костянтина Темляка сталося через недостатню комунікацію, та обіцяє змінити регламент на 2026 рік.
- Темляк відмовився від нагороди після звинувачень у домашньому насильстві.
Українська кіноакадемія пояснила своє рішення нагородити Костянтина Темляка в номінації "Найкраща чоловіча роль". Нагадаємо, що актора звинувачують в домашньому насильстві.
Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на заяву Української кіноакадемії. За їх словами, це сталося через недостатню комунікацію.
Що сказала Українська кіноакадемія про нагороду Темляка?
Українська кіноакадемія висловила жаль через недостатню комунікацію з боку свого дорадчого органу щодо ситуації, яка склалася навколо результатів у номінації "Найкращий актор" під час церемонії вручення нагороди "Золота Дзиґа" 2025 року. Вони кажуть, що обставини, пов'язані з цією номінацією, не були чітко й завчасно донесені до спільноти.
Правління каже, що Костянтин Темляк не був і не є членом Кіноакадемії. Голосування академіків відбулося ще до оприлюднення потерпілими фактів насильства, звинувачень на адресу актора та відкриття кримінального провадження.
Згідно з регламентом Кіноакадемії, немає можливості зняти кандидатуру номінанта після оголошення номінацій, відмовити лауреату після підрахунку голосів перед врученням нагород або змінити регламент поточної Премії заднім числом. Проте в наших силах змінити Регламент на 2026 рік,
– йдеться у заяві.
У кіноакадемії засудили будь-які прояви насильства та розбещення неповнолітніх. Також нагадали, що подібні випадки траплялися і в міжнародній практиці: зокрема, Кейсі Аффлек і Ґері Олдмен отримали премію Оскар попри серйозні звинувачення на їхню адресу у 2017-2018 роках.
Хоча у коментарях люди висміяли ці порівняння, зазначивши, що в історії іноземних кінопрем'єр були кейси, коли організатори не чекали вироків чи нових регламентів. Бо, як зазначають люди, репутаційна відповідальність – це не про кримінальне право, а про захист спільноти та цінностей індустрії. Саме так, за їх словами, формується довіра до нагород і кіноінституцій.
Правління ще раз висловило жаль через недостатню комунікацію та пообіцяло в майбутньому оперативно інформувати спільноту про позицію й дії Академії у випадках поведінки, що може завдати шкоди її репутації та репутації премії "Золота Дзиґа".
Що відомо про скандал навколо премії "Золота Дзиґа"?
- 13 вересня відбулася 9 національна кінопремія "Золота Дзиґа".
- У номінації "Найкраща чоловіча роль" статуеткою нагородили Костянтина Темляка за гру у фільмі "БожеВільні".
- Згодом Темляк відмовився від цієї нагороди.
- У мережі розкритикували Українську кіноакадемію та кінопремію "Золота Дзиґа" за виправдання насильницьких дій та за те, що вони закривають очі на репутацію Костянтина Темляка.