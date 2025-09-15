Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на заяву Української кіноакадемії. За їх словами, це сталося через недостатню комунікацію.

Що сказала Українська кіноакадемія про нагороду Темляка?

Українська кіноакадемія висловила жаль через недостатню комунікацію з боку свого дорадчого органу щодо ситуації, яка склалася навколо результатів у номінації "Найкращий актор" під час церемонії вручення нагороди "Золота Дзиґа" 2025 року. Вони кажуть, що обставини, пов'язані з цією номінацією, не були чітко й завчасно донесені до спільноти.

Правління каже, що Костянтин Темляк не був і не є членом Кіноакадемії. Голосування академіків відбулося ще до оприлюднення потерпілими фактів насильства, звинувачень на адресу актора та відкриття кримінального провадження.

Згідно з регламентом Кіноакадемії, немає можливості зняти кандидатуру номінанта після оголошення номінацій, відмовити лауреату після підрахунку голосів перед врученням нагород або змінити регламент поточної Премії заднім числом. Проте в наших силах змінити Регламент на 2026 рік,

– йдеться у заяві.

У кіноакадемії засудили будь-які прояви насильства та розбещення неповнолітніх. Також нагадали, що подібні випадки траплялися і в міжнародній практиці: зокрема, Кейсі Аффлек і Ґері Олдмен отримали премію Оскар попри серйозні звинувачення на їхню адресу у 2017-2018 роках.

Хоча у коментарях люди висміяли ці порівняння, зазначивши, що в історії іноземних кінопрем'єр були кейси, коли організатори не чекали вироків чи нових регламентів. Бо, як зазначають люди, репутаційна відповідальність – це не про кримінальне право, а про захист спільноти та цінностей індустрії. Саме так, за їх словами, формується довіра до нагород і кіноінституцій.

Правління ще раз висловило жаль через недостатню комунікацію та пообіцяло в майбутньому оперативно інформувати спільноту про позицію й дії Академії у випадках поведінки, що може завдати шкоди її репутації та репутації премії "Золота Дзиґа".

Що відомо про скандал навколо премії "Золота Дзиґа"?