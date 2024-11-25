В популярном сериале Netflix прозвучала известная украинская народная песня: что известно
На стриминговой платформе Netflix продолжается премьера второго сезона популярного немецкого сериала "Императрица". Внимательные зрители заметили, что в первых сериях прозвучала украинская народная песня.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. В первом эпизоде сериала прозвучала украинская народная песня "Сонце низенько, вечір близенько".
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Украинская народная песня в сериале от Netflix: подробности
Украинские мотивы можно услышать в первой серии нового сезона сериала "Императрица", который переносит зрителей во времена Австрийской империи, где правит династия Габсбургов. Сюжет серии показывает момент, когда герцогства со всей империи прибывают на запад к венскому двору, чтобы увидеть новую правительницу – Елизавету Баварскую, которую в истории знают как императрицу Сиси.
В одной из сцен на мероприятии присутствует делегация из Буковины, которая привлекает внимание своей культурной особенностью. Группа девушек, одетых в традиционную вышитую одежду и венки с цветами, выходит на сцену и исполняет известную украинскую народную песню "Сонце низенько, вечір близенько". Их исполнение трогает не только зрителей, но и саму императрицу Сиси, которая искренне аплодирует детям, выражая таким образом свою благодарность за это замечательное выступление.
Этот эпизод стал не только ярким моментом сериала, но и важным жестом культурной поддержки украинских традиций, которые нашли свое место даже в таком масштабном международном проекте, как "Императрица".
Что известно о песне "Сонце низенько, вечір близенько"
- Песня"Сонце низенько, вечір близенько" получила широкую известность благодаря опере "Наталка Полтавка", которую было поставлено в 1819 году.
- Оригинальный народный текст песни был обработан выдающимся украинским писателем Иваном Котляревским, а музыку к этому произведению написал композитор Николай Лысенко, один из основоположников украинской классической музыки. С тех пор песня стала неотъемлемой частью украинского культурного наследия.
- Сейчас существуют различные адаптации народного текста, но версия, создана Лысенко для оперы, считается канонической и наиболее известной.
- Песня воспевает чувства парня и девушки, которые ждут вечера, чтобы увидеть друг друга. Она передает атмосферу нежности, ожидания и романтического настроения, что характерно для многих украинских народных песен, где вечер и закат часто символизируют время для встреч и близких разговоров.
- Лысенко удачно соединил народные мотивы с классическими элементами, что позволило песне "Сонце низенько, вечір близенько" стать не только важным элементом оперы, но и одной из самых любимых украинских мелодий, которая получила популярность среди разных поколений слушателей.