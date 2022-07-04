Потом мы посмотрим в ваши глаза – Девизоров, Жданов, Витовская щемяще обратились к военным

Украинские кинодеятели записали щемящее видеообращение к актерам и режиссерам, которые сейчас воюют с Россией. Ирма Витовская, Богдан Бенюк, Виктор Жданов, Ольга Сумская и другие поблагодарили каждого, кто на фронте, и пожелали скорейшей победы.

Украинские кинематографисты записали видеообращение во время кинофестиваля Миколайчук OPEN, который длился с 15 по 21 июня в Черновцах. Отметим, это первый со времен полномасштабного вторжения в кинофестиваль.

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Украинские кинодеятели записали щемящее видеообращение к военным

Сегодня многие украинские знаменитости покинули киноплощадки и взяли в руки оружие ради защиты Украины от оккупантов. Все они продолжают невероятную борьбу на фронте и приближают нашу победу над Россией.

Во время официальной церемонии открытия Миколайчук OPEN представители Украинского художественного фонда показали видео поздравления от них. С передовой ролик для зрителей записали известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, актеры Максим Девизоров, Владимир Кравчук, Александр Печерица, Руслан Коваль, Сергей Власовец, Владимир Рощук, Евгений Авдеев, Виктор Стороженко, Олесь Кацион.

В ответ на него гости и участники Миколайчук OPEN, которые в тылу борются с врагом, записали свое видеообращение. Среди них:

режиссер Тарас Ткаченко;

режиссер Соломия Томащук;

актрисы Ирма Витовская, Ольга Сумская и Марина Кошкина, Дарья Легейда-Сова;

актеры Вячеслав Довженко, Дмитрий Сова, Василий Процюк и Евгений Ламах;

соучредитель и исполнительный директор Украинской Киноакадемии, исполнительный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух;

кастинг-директор Елена Шевчук.

Казаки, мы еще с вами будем сниматься в одном фильме. Вы почувствовали запах пороха и рядом руку отходящего в другие миры побратима. Вы будете еще нас учить невероятному мастерству, в котором нуждается наше ремесло,

– отметил в своем обращении Народный артист Украины Богдан Бенюк.

Режиссер Тарас Ткаченко пообещал снять честное кино о подвигах наших военных. Актер Вячеслав Довженко записал свое поздравление у защищенного от ударов артиллерии фасада Театра на Подоле: "Так сейчас смотрится фасад нашего театра, но мы понемногу начинаем работать. Без вас как-то не весело, но кино без вас точно снимать не начнем".

Украинские кинодеятели записали видеообращение к военным: щемящее видео

Сбор для бойцов по киносообществу

Во время кинофестиваля был организован благотворительный сбор средств на нужды представителей украинской киноиндустрии, которые сейчас защищают нашу родину. Основатели Украинского художественного фонда, актеры Василий Процюк и Евгений Ламах рассказали, что за время фестиваля гости и посетители пожертвовали 82 272 гривны на нужды наших бойцов из киносообщества.

Напомним, кинофестиваль Миколайчук OPEN начался в день рождения выдающегося украинского актера и режиссера Ивана Миколайчука и объединил в себе показ украинской киноклассики "Такая теплая, такая поздняя осень", ретроспективу фильмов погибшего в Мариуполе Мантаса Кведаравичюса и 10 новых украинских фильмов.