3 украинские актрисы, которые ни разу не были замужем
- Ксения Мишина имеет сына от мужчины, с которым не была в официальном браке, и впоследствии они разошлись.
- Анастасия Пустовит и Клавдия Дрозд рассказывали, что состоят в отношениях, но мало делятся подробностями личной жизни.
Некоторые украинские актрисы ни разу не были в браке. Среди них: Ксения Мишина, Анастасия Пустовит и Клавдия Дрозд.
Что известно о личной жизни звезд – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Где сейчас и как изменились актеры, которые сыграли двойняшек в "Сватах"
Какие украинские актрисы ни разу не были в браке?
Ксения Мишина
Ксения Мишина имеет сына Платона от мужчины, которого встретила в 20-летнем возрасте, однако они не состояли в официальном браке. Когда актриса забеременела, он начал проявлять к ней давление и манипуляцию.
Впоследствии звезда сериала "Крепостная" решила разойтись с мужчиной, и он исчез. Однако уже через 5 лет пришел в Молодой театр, где тогда работала Мишина, и спустил ее с лестницы.
Анастасия Пустовит
Звезда нового популярного сериала "Тихая Нава" практически не делится подробностями личной жизни. Однако в 2024 году в интервью журналу Viva Анастасия Пустовит рассказывала, что встречается с военным. С первых дней войны парень ушел добровольцем на фронт и на тот момент служил на Запорожском направлении.
Запорожье для нас – город встреч. Как только у меня выпадают выходные, а у него – возможность вырваться на несколько дней на передышку, сразу еду к нему. Так живем уже три года,
– признавалась актриса.
Оформили ли влюбленные свои отношения официально – неизвестно.
Клавдия Дрозд
Клавдия Дрозд, которая сыграла главную роль в сериале "Реванш", также скрывает личную жизнь. В 2024 году она рассказывала, что находится в отношениях, однако отмечала, что любимый – не публичный человек.
Он не любит, когда я о нем рассказываю. Когда захочет, тогда и поговорим об этом,
– говорила актриса.