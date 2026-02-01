3 украинские актрисы, которые ни разу не были замужем

Некоторые украинские актрисы ни разу не были в браке. Среди них: Ксения Мишина, Анастасия Пустовит и Клавдия Дрозд.

Что известно о личной жизни звезд – читайте в материале 24 Канала.

Какие украинские актрисы ни разу не были в браке?

Ксения Мишина

Ксения Мишина имеет сына Платона от мужчины, которого встретила в 20-летнем возрасте, однако они не состояли в официальном браке. Когда актриса забеременела, он начал проявлять к ней давление и манипуляцию.

Впоследствии звезда сериала "Крепостная" решила разойтись с мужчиной, и он исчез. Однако уже через 5 лет пришел в Молодой театр, где тогда работала Мишина, и спустил ее с лестницы.

Ксения Мишина и ее сын Платон / Фото из инстаграма актрисы

Анастасия Пустовит

Звезда нового популярного сериала "Тихая Нава" практически не делится подробностями личной жизни. Однако в 2024 году в интервью журналу Viva Анастасия Пустовит рассказывала, что встречается с военным. С первых дней войны парень ушел добровольцем на фронт и на тот момент служил на Запорожском направлении.

Запорожье для нас – город встреч. Как только у меня выпадают выходные, а у него – возможность вырваться на несколько дней на передышку, сразу еду к нему. Так живем уже три года,

– признавалась актриса.

Оформили ли влюбленные свои отношения официально – неизвестно.

Анастасия Пустовит / Фото из инстаграма актрисы

Клавдия Дрозд

Клавдия Дрозд, которая сыграла главную роль в сериале "Реванш", также скрывает личную жизнь. В 2024 году она рассказывала, что находится в отношениях, однако отмечала, что любимый – не публичный человек.

Он не любит, когда я о нем рассказываю. Когда захочет, тогда и поговорим об этом,

– говорила актриса.

Клавдия Дрозд / Фото из инстаграма актрисы