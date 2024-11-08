Стали предателями: 2 молодых украинских актера, которые сбежали в Россию и строят жизнь в пропаганде

В Украине продолжается тяжелая, кровопролитная война, развязанная Россией против Украины. Война стала настоящим испытанием для украинского народа, который переживает потери, страдания и разрушения. Однако, несмотря на все трудности, украинцы не сдаются и продолжают бороться за свою независимость, свободу и достоинство.

Об этом сообщает 24 Канал. В этот сложный период немало украинских артистов объединились в поддержку украинских военных и мирных жителей, которые оказались в зонах боевых действий. Однако, вместе с этими проявлениями патриотизма и поддержки, к сожалению, появляются и другие имена – тех, кто выбрал путь предательства.

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Молодые актеры, которые предали Украину

Роман Якимчук

Роман Якимчук – украинский актер, который уехал в Россию незадолго до начала полномасштабной войны. Он стал одним из тех артистов, кто выбрал продолжение карьеры в стране-агрессоре. Однако, его выбор переехать в Россию и дальнейшее участие в российских проектах, в частности вместе с актерами, которые активно поддерживают кремлевский режим, стали предметом возмущения среди многих украинцев.

Якимчук не только продолжал работать в России, но и публично выражал свою поддержку войне, развернувшейся в Украине после 24 февраля 2022 года. Эти высказывания стали настоящим шоком для многих, кто когда-то восхищался его творчеством в Украине. В его словах и действиях многие увидели предательство и отсутствие какой-либо солидарности с родной страной, которая в это время борется за свое выживание и независимость.



Роман Якимчук / Фото Рос. СМИ

Глеб Михайличенко

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Глеб Михайличенко, бывший украинский актер, сначала поддерживал ВСУ и активно высказывал свою позицию относительно войны. Однако в 2023 году его поступок шокировал многих: появилась информация, что он покинул Украину и уехал в Россию. Это стало настоящим ударом для многих его поклонников и коллег по театральной среде.

Михайличенко, который ранее был известен как талантливый актер и активный гражданин, теперь работает в России в компании, занимающейся созданием коммерческих видеороликов и интервью. На платформе тикток он представляет себя как "медиатренер по работе в кадре", а свою деятельность ведет на русском языке. Это не могло не вызвать возмущения среди украинцев.

На его странице в фейсбук до сих пор указано, что он работает в Театре юного зрителя на Липках в Киеве. Однако театр, где раньше работал Михайличенко, опроверг эту информацию. В официальном заявлении театра говорилось, что актер покинул Украину после завершения работы в учреждении и не имел никакого отношения к деятельности театра после своего переезда.



Глеб Михайличенко / Фото Рос. СМИ

Поступок Глеба Михайличенко, который выбрал переезд в страну-агрессора, вызвал возмущение среди многих его коллег, украинских актеров и представителей культурного сообщества. Одной из тех, кто публично выразил свое недовольство, стала актриса Римма Зюбина. Она отметила, что ее удивило решение Михайличенко, ведь его семья была тесно связана с украинским театром. Его отец – режиссер Киевского академического театра юного зрителя, а мама – актриса этого же театра. И вот в 2023 году, когда война в Украине уже длилась более года, Глеб Михайличенко уехал в Россию.

Как именно Глеб Михайличенко выехал из Украины, остается неизвестным, но есть все основания считать, что его выезд мог быть незаконным, поскольку его поступок вызывает сомнения относительно его мотивации и возможных связей с российским режимом. Независимо от того, как он покинул Украину, его выбор стал болезненным ударом для украинского культурного сообщества, и его имя теперь ассоциируется с предательством и поддержкой страны-агрессора.