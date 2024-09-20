Впрочем, часть украинских актеров изменила свое мнение и разорвала все связи со страной-оккупантом. О таких артистах расскажет Кино 24.

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Влад Никитюк

Украинский актер, который родился в Киеве, сотрудничал с российскими режиссерами. Так, мужчина снимался в сериалах "Мажор", "Беззащитное сердце" и "Се ля ви".

Полномасштабное вторжение Влад встретил на отдыхе на Закарпатье вместе с женой. В первые дни войны Никитюк начал активно заниматься волонтерством, организуя поездки на передовую и сборы средств на нужды ВСУ. Артист неоднократно заявлял о своей поддержке Украины и уверял, что для него не существует никаких россиян.

Сейчас актер не снимается в сериалах, но в этом году вышло несколько лент с его участием, которые были сняты до начала вторжения. Среди них: "Рубан", "Двойные ставки" и "Генделик". Мужчина продолжает волонтерить и поддерживать украинских военных.

Алексей Горбунов

Известный актер попал в российский кинематограф благодаря режиссеру Владимиру Попкову. Украинец стал звездой сериалов "Графиня де Монсоро", "Шерлок Холмс" и "Ленинград 46", из-за чего его ошибочно стали считать россиянином.

Однако уже в 2014 году разорвал все связи со страной-агрессором и вернулся в Украину. Алексей отказался сниматься в российских фильмах и сериалах, заявив, что не будет рассматривать возможность работы у оккупантов до окончания войны. Горбунов неоднократно рассказывал, что донатил большие суммы на Вооруженные Силы Украины.

Сейчас актер активно работает над съемками проектов в родной стране и делится подробностями из-за кулис процесса с поклонниками в соцсетях.

Юрий Дяк

Украинский актер из Винницкой области снимался в нескольких российских проектах, среди которых: "Возвращение Мухтара" и "Архимед. Властелин чисел".

Однако, впоследствии Дяк заявил о своей поддержке Украины и продолжил играть в спектаклях родной страны.

Сейчас мужчина редко появляется в телевизионных проектах, предпочитая театральные постановки. В этом году Юрий дебютировал как режиссер, поставив на сцене Национального академического театра Леси Украинки в Киеве спектакль "Волна" Тода Штрассера. В то же время в нем мужчина сыграл главную роль – учителя истории Бена Росса.