О гибели защитника сообщила его жена. В материале Кино 24 мы собрали подборку актеров, которые отказались от медийности, сменив сцену и популярность на оружие и защиту Украины на фронте.

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Украинские актеры, которые пошли воевать

Среди украинских актеров, которые стали на защиту страны, немало известных лиц, которых мы привыкли видеть в популярных фильмах, сериалах и на театральных сценах.

К сожалению, многие из них погибли в бою, защищая независимость Украины. Среди них – и Максим Нелипа, который погиб 12 мая. Известно, что актер и телеведущий присоединился к войску с начала полномасштабного вторжения, попрощавшись с профессией шоумена.

Сейчас на фронте Украину защищают:

  • Алексей Тритенко
  • Андрей Фединчик
  • Максим Девизоров
  • Гарик Бирча
  • Сергей Филимонов
  • Мария Агапитова
  • Владимир Ращук
  • Павел Алдошин
  • Олег Сенцов
  • Дмитрий Линартович
  • Дмитрий Сова и другие.

Среди этих имен – актеры театра и кино, режиссеры и другие художники, которые сегодня держат в руках оружие и делают все возможное для нашей победы.