О гибели защитника сообщила его жена. В материале Кино 24 мы собрали подборку актеров, которые отказались от медийности, сменив сцену и популярность на оружие и защиту Украины на фронте.
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Украинские актеры, которые пошли воевать
Среди украинских актеров, которые стали на защиту страны, немало известных лиц, которых мы привыкли видеть в популярных фильмах, сериалах и на театральных сценах.
К сожалению, многие из них погибли в бою, защищая независимость Украины. Среди них – и Максим Нелипа, который погиб 12 мая. Известно, что актер и телеведущий присоединился к войску с начала полномасштабного вторжения, попрощавшись с профессией шоумена.
Сейчас на фронте Украину защищают:
- Алексей Тритенко
- Андрей Фединчик
- Максим Девизоров
- Гарик Бирча
- Сергей Филимонов
- Мария Агапитова
- Владимир Ращук
- Павел Алдошин
- Олег Сенцов
- Дмитрий Линартович
- Дмитрий Сова и другие.
Среди этих имен – актеры театра и кино, режиссеры и другие художники, которые сегодня держат в руках оружие и делают все возможное для нашей победы.