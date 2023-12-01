Читайте в материале 24 Канала, как актеры отреагировали на повестку, и служат ли они сейчас в армии.

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Украинские актеры, получившие повестку

Тарас Цымбалюк

Украинский актер Тарас Цымбалюк сообщил, что получил повестку в военкомат. Цымбалюк рассказал, что он уже успешно прошел медицинское освидетельствование и сейчас ждет свою очередь. Актер откровенно поделился своими страхами о возможности призыва на фронт, поскольку у него есть ограниченный опыт и отсутствие знаний в этой сфере. Тем не менее Цымбалюк указал, что если его направят на обучение, он выполнит свой гражданский долг. Пока актер не находится на фронте.

Ярослав Бескоровайный

Актер Ярослав Бескоровайный из Днепра переехал в Бережаны. Театр, в котором он выступал, пока не работает, поэтому мужчина решил волонтерить и готовится присоединиться к войску. Вместе с коллегами он организовал благотворительный аукцион, где актеры предлагают на продажу различные ценные для них вещи, чтобы собрать средства на приобретение автомобилей и карет скорой помощи.

Где-то 26 февраля мы приехали сюда и поняли, что нужно делать то, что мы можем делать. Первое, что пришло в голову – это волонтерство. Помогали чем могли, собирали продукты, собирали медикаменты, перегоняли автомобили,

– говорит Бескоровайный.

Кроме того, Ярослав собирается идти в армию. Актер говорит, что готов защищать Украину. Ждет приказа.

Уже получил повестку, прошел медицинскую комиссию и жду колокольчика от военкомата,

– говорит Ярослав.

Дмитрий Сова

Актер рассказывал, что с начала полномасштабного российского вторжения он много раз ходил в военкомат, но каждый раз, когда узнавали о его профессии, ему советовали подождать своей очереди. Только в конце июня ему позвонили по телефону и сообщили, что выписали повестку. Сразу же после получения Сова присоединился к защите Украины на фронте.

Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко сказал, что получил повестку от военкомата, но это произошло несколько месяцев до начала полномасштабной войны. Поэтому Тимур зарегистрировался в военкомате. Ведущий добавил, что пока он может быть полезен Украине в тылу, он будет заниматься благотворительностью. Однако если понадобится идти на фронт, шоумен готов выполнить свой долг.

Пока у меня есть возможность быть полезным, собирать деньги, привлекать международное внимание, я буду это делать,

– рассказал Мирошниченко

Роман Семисал

Актер не ожидал призыва, еще в 2014 году он позвонил по телефону "горячей линии" Министерства обороны со словами: "Хочу на фронт!". Там посоветовали обратиться в военкомат за фактическим местожительством. Но в Киеве отказали и направили в военкомат по месту регистрации – в Днепропетровскую область. Узнав, что он музыкант по специальности, ему с иронией заметили, что на войне не нужны музыканты, а танкисты, артиллеристы, снайперы. Однако из-за катастрофической нехватки бойцов актеру разрешили пройти медицинскую комиссию, хотя без гарантии призыва на передовую. Однако через две недели он получил повестку.