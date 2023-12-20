Их забрала война: украинские актеры, погибшие на фронте

Многие украинские актеры с началом полномасштабного вторжения оставили свои творческие профессии и взяли в руки оружие. Все они могли продолжать строить свою карьеру, отношения и реализовывать личные амбиции, но они оставили все и ушли воевать за нас.

Среди украинских актеров, погибших из-за российской агрессии: Алексей Хильский, Евгений Светличный и другие. Они навсегда останутся в нашей памяти не только как любимые герои на экранах, но и как люди, отдавшие свою жизнь за нас.

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Украинские актеры, погибшие на войне

Василий Кухарский

Василий Кухарский присоединился к Вооруженным Силам Украины с самого начала полномасштабного вторжения. В сентябре этого года он получил серьезные ранения в результате активных боевых действий. Поварский проходил сложное лечение, однако ему так и не удалось встать на ноги и актер скончался 7 декабря в одной из больниц Киева.

Сегодня (7 декабря – 24 Канал) пошел на Небеса мой прекрасный мужчина, настоящий воин, мужественный казак, талантливый актер, такой папа, о котором можно просто мечтать – Василий Кухарский. Любимый и родной, миленький кошечка – лети высоко. И будь рядом всегда,

– написала его жена Наталья Гордей-Кухарская.

Вечная память Герою Украины!

Андрей Павленко

Украинский актер также погиб, защищая Украину. Нет никаких конкретных сведений об обстоятельствах гибели Героя. Однако его жена Дарья Орехова объявила дату прощания с Андреем и высказала трогательные слова, посвященные покойному мужу.

Война никого не жалеет…война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе любимый,

– написала Орехова.

Вечная память Герою Украины!

Евгений Светличный

Актер, которого все знают по фильму "Носорог", погиб 19 июля 2023 года. Он служил на защите Родины в составе 1-й отдельной штурмовой роты ("Гонор") 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", названного в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло.

Ему было всего 29 лет. Он и несколько его собратьев, а именно Давид Ищенко, Владимир Паращишин, Алексей Найда, Юрий Криса – трагически погибли во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

Вечная память Герою Украины!

Алексей Хильский

Алексей потерял жизнь, выполняя боевое задание. Мужчина был на службе в составе 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск в должности главного сержанта взвода разведроты. Он участвовал в наступательных операциях в Херсоне, а также защищал города Бахмут и Соледарь.

Алексей получил два ранения, но после успешного лечения и возобновления снова возвращался на передовую. Впрочем, последнее ранение оказалось смертельным для него.

Вечная память Герою Украины!

Филипп Финнер

Актер присоединился к Вооруженным Силам Украины в самом начале полномасштабного российского вторжения и активно участвовал в защите востока Украины.

Более полутора лет он боролся за Украину против российской агрессии, однако последний бой с оккупантами привел к его трагической гибели. Актеру было всего 32 года.

Вечная память Герою Украины!

Ярослав Гаркавко

Актер, участник "Лиги Смеха" и ведущий Ярослав Гаркавко также погиб из-за российской агрессии. Актеру должно было исполниться всего 27 лет. Он активно выступал в группе ОГО и играл в международном театре абсурда "Воробушек".

Вечная память Герою Украины!

Антон Ромаченко

В декабре 2023 погиб украинский актер харьковского театра "Публицист". Ромаченко воевал на Авдеевском направлении. Официально считается, что воин пропал без вести. Однако печальную новость о его смерти подтвердили собратья защитника и его родственники. У мужчины остался сын, по имени Кузьма, которому всего 10 лет.

Вечная память Герою Украины!