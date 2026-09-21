"Я сразу же заплачу": что сделают украинские звезды в первый день после победы

21 сентября во всем мире отмечают Международный день мира. Для украинцев эта дата давно звучит не просто как пункт в календаре, а как очень конкретное желание – дождаться того дня, когда можно будет наконец планировать жизнь без слова "после". Именно об этом "Новый канал" и расспросил своих звезд.

Как рассказывает 24 Канал, актеры сериалов "Домик на счастье" и "Котляревский" поделились мечтами о том же дне: кто хочет поехать в Диснейленд, кто – посадить дерево, а кто просто обнять людей, которых разлучила война. Пока зрители ждут новых сезонов и премьер, их герои уже знают, что сделают сразу после победы.

Виталина Библив посадит собственный символ победы:



Виталина Библив / Фото Новый канал



"В этот день я посажу дерево как символ мира, возрождения и нового начала. Вообще было бы замечательно, если бы все люди вышли и посадили по деревцу. Только представьте: у нас уничтожено столько природы, флоры, фауны... Сколько вокруг сломанных душ и изуродованных ветвей, а это был бы такой хороший символ. Поэтому – О победе. Все остальное – это уже не мечты, а конкретные цели, которых вполне реально достичь: то ли поехать на Мальдивы, то ли построить дом. я уже успела побывать, поэтому символом победы для меня станет самое посаженное дерево", – поделилась актриса сериала "Домик на счастье" Виталина Библив.

У Владимира Ращука есть план с собратьями



Владимир Рущак / Фото Новый канал



"Мы с собратьями шутим, что когда наступит мир и наша победа, мы впадем в чан с вином (улыбается). Это, конечно же, шутки. Но больше всего, что хотел бы сделать, - снова полетать на самолетах. Я очень любил путешествовать до начала полномасштабной войны. Хочу полететь в Диснейленд!" сериала "Котляревский" Владимир Ращук.

Олег Гоцуляк поедет на кладбище



Олег Гуцуляк / Фото Новый канал



"Я мечтаю о том дне победы, часто представляю его, он мне снится! Очень хочу, чтобы наступил как можно быстрее. И точно знаю, что так и будет, потому что сны должны сбываться. Но думаю, что для нас тот день станет не праздником, а днем памяти. рассказал актер сериала "Котляревский"

Дмитрий Павко осуществит мечту родителей



Дмитрий Павко / Фото Новый канал



"Прежде всего хочу поехать с семьей в Португалию, а именно в городок, где я вместе с родителями в последний раз был еще совсем маленьким. Где-то в 2004 году папа и мама работали там на заработках. У меня же остались очень размытые воспоминания, поэтому хочется пройтись по тем же местам, почувствовать их теперь и сравнить. приехать уже не как гастарбайтеры, а как гости с туристическим мотивом", – поделился актер сериала "Котляревский" Дмитрий Павко.

Дмитрий Соловьев встретится с теми, с кем разлучила война



Дмитрий Соловьев / Фото Новый канал



"Честно говоря, даже боюсь об этом мечтать. Но очень хотелось, чтобы эти мечты воплотились. Пожалуй, после победы я сразу заплачу (улыбается). А из полезного – наконец-то встречусь с теми, с кем разлучила война. "Котляревский" Дмитрий Соловьев.

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