Поэтому часто украинцам приходилось играть влюбленную пару с российскими "звездами". В материале Кино 24 узнаете, кто вошел в этот список.

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Украинские актеры, которые сыграли влюбленных с россиянами

Олеся Власова

Олеся Власова была одной из актрис, которые работали на одной съемочной площадке с россиянами. Она приняла участие в сериале "Женский доктор", где было привлечено много актеров из страны оккупантов.

В этом проекте Олеся сыграла роль влюбленной пары с российским актером Михаилом Химичевым, а также Ильей Носковым.

После начала большой войны Олеся Власова прекратила общаться с коллегами из России и перешла на украинский язык. Она признает, что все, что связано со страной оккупанта, сегодня у нее вызывает отвращение.

Екатерина Кузнецова

Украинская актриса Екатерина Кузнецова работала в Москве в течение 13 лет, даже после начала войны в 2014 году. Сейчас звезда признается, что тогда не понимала всей сложности ситуации. После начала большой войны она осудила политику Кремля и уехала из страны оккупанта.

Но в свои 22 года артистка чувствовала комплекс неполноценности в связи со своей профессиональной карьерой. По ее словам, украинцам не давали возможности раскрыть свой талант.

Поэтому в 2009 году Екатерина уехала в Москву, чтобы построить карьеру. Там актриса снялась во многих сериалах. В частности, в ленте "Кухня", где украинка сыграла любовь с российским актером.

Мила Сивацкая

Украинская актриса Мила Сивацкая прожила три с половиной года в России, где снималась в комедийном сериале "Гранд" и серии фильмов "Последний богатырь" от компании "Уолт Дисней Компани СНГ". Там актриса также сыграла любовь с русскими.

Сейчас Мила Сивацкая признает свои ошибки и сожалеет о работе в России, но не стесняется этого. Актриса объяснила, что была бессознательной и заботилась о своей карьере, но после полномасштабного вторжения в Украину переоценила свою жизнь.

Любава Грешнова

Актриса также стала одной из тех, кто делил съемочные площадки с россиянами. Она признала, что стала заложницей обстоятельств.

Популярность Любавы Грешновой в значительной степени обусловлена ролями, которые она исполнила в таких фильмах, как "Маршрут милосердия", "Соседи", "Любовь и немножко перца", "Огни большого города", "По закону", "Чудо", "Время грехов", "Дом для двоих", "Бывшая".

Любава отметила, что весь украинский кинематограф после 2014 года и до 23 февраля 2022 года был зависимым от российского производства. Поэтому она не имела другого выбора. Сегодня актриса покинула Россию, поддерживает Украину и активно занимается волонтерской деятельностью.