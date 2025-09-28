Многих украинских актеров можно увидеть не только в кино, но и в театре. Интересно, что о некоторых из них люди узнают именно через театральные роли.

Редакция Кино 24 расскажет о трех украинских актерах, которые популярнее в театре, чем в кино. В каких фильмах они сыграли и в каком театре работают – читайте в материале.

Алексей Гнатковский

Алексей Гнатковский является настоящей звездой Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Наибольшую популярность получил после фильма "Довбуш" режиссера Олеся Санина. Премьера ленты состоялась в 2023 году, актер сыграл в ней Ивана Довбуша.

Алексей Гнатковский / Фото из инстаграма актера, фотограф Margarita Nadtochey

Иван Блиндар

Вы можете знать Ивана Блиндара по фильму "Я, "Победа" и Берлин", который вышел в 2024 году. Актер сыграл главную роль – Кузьму Скрябина. Он также снялся в украинской комедии "Песики" с телеведущей Лесей Никитюк.

Блиндар является актером Ивано-Франковского драмтеатра, в котором работает с 2011 года.

Иван Блиндар / Фото из инстаграма актера

Роман Луцкий

В 2025 году актер Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко Роман Луцкий получил государственную премию Украины имени Александра Довженко.

Актер известен по фильмам "Секс и ничего личного", "Тарас. Возвращение", "Бесславные крепостные", "Блик", "Медовый месяц", а также по роли в четырехсерийном украинском сериале "Век Иакова".

Роман Луцкий / Фото из инстаграма актера, фотограф Юлия Рязанцева

