Еще не стали родителями: 6 популярных украинских актеров, у которых пока что нет детей

В последнее время украинский кинематограф все больше знакомит нас с молодыми актерами, которые уже успели зарекомендовать себя в различных ролях. Эти талантливые люди, которые стали настоящими звездами кино, не только поражают своими актерскими способностями, но и интересными личными историями.

Некоторые из них уже нашли свое счастье в семейной жизни и успели построить стабильные отношения, другие же еще только в поисках своей второй половинки, полны романтических надежд и мечтаний. Однако, несмотря на эту разницу в личной жизни, их объединяет одна важная общая черта – пока ни один из них не стал отцом или мамой.

Смотрите также Держит напряжение до конца: самый новый мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть за вечер

Украинские актеры, у которых нет детей

Анастасия Цымбалару

После развода с бывшим мужем в марте 2024 года, Анастасия решила посвятить некоторое время себе. Этот период самоуглубления стал для нее важным этапом, когда она могла сосредоточиться на собственных эмоциях и потребностях. В отношениях с бывшим мужем Анастасия не стала мамой, и это также повлияло на ее решение пересмотреть личные приоритеты.

Сейчас знаменитость уже не одинока. В своем интервью для Viva! артистка признается, что ее внимание полностью приковано к определенному мужчине. Она рассказывает, как этот человек помогает ей чувствовать себя настоящей женщиной, которой восхищаются, о которой заботятся и которая может рассчитывать не только на себя, но и на поддержку другого человека. Однако, как признается Анастасия, из-за плотного рабочего графика паре приходится нелегко находить время для совместного проведения моментов. Однако она убеждена, что этот период скоро пройдет, и их отношения выйдут на новый уровень, став более романтичными и гармоничными.

Несмотря на все это, о создании семьи и рождении детей пока речь не идет.

Тарас Цимбалюк

В конце декабря в сети появились слухи о расставании Тараса Цимбалюка со своей избранницей Светланой Готочкиной. Пара перестала публиковать совместный контент, больше не следит друг за другом в социальных сетях и даже прекратила поздравлять друг друга с праздниками. Ни Тарас, ни Светлана не комментируют эти слухи, но их поведение вызывает еще больше подозрений, что они действительно больше не вместе.

Несмотря на то, что Тарас Цимбалюк был в браке и позже находился в счастливых отношениях, актер еще не взял на себя роль отца. Его карьера и личная жизнь всегда привлекали внимание общественности, однако, похоже, что пока он не готов к новым этапам в отношениях, как, например, отцовство.

Дарья Легейда

Дарья Легейда-Сова счастливо состоит в браке с актером Дмитрием Совой. Их отношения прошли через тяжелые испытания, в частности через большие изменения, вызванные войной. Дмитрий, как и многие другие украинцы, стал на защиту нашей страны, что значительно повлияло на жизнь супругов. В это сложное время Дарья поддерживает мужа, а их семья демонстрирует стойкость и единство.

Несмотря на тяжелые обстоятельства, пара не теряет надежды на счастливое будущее. Дарья признавалась, что они с Дмитрием мечтают о пополнении в семье.

Екатерина Кузнецова

Катя Кузнецова счастлива в отношениях с ее избранником, с которым они поддерживают гармоничные и стабильные отношения. Однако пока пара не планирует пополнения в семье.

Екатерина сосредоточена на развитии своей карьеры, а также на личной жизни, которая дарит ей много радости и вдохновения. Она активно работает над новыми проектами и занимается саморазвитием, что является важным для нее в данный период.

Супруги Ярослав Шахторин и Таисия Хвостова

Актерские супруги Ярослав Шахторин и Таисия Хвостова поженились с самого начала большой войны, в условиях тяжелых и непредсказуемых времен. Несмотря на трудности, которые принесла война, пара сохранила свои отношения и сегодня сосредоточена на поддержке друг друга и развитии их семьи. Они активно работают над карьерными достижениями, пытаясь найти баланс между профессиональными обязанностями и личной жизнью.

На данный момент не известно, планируют ли актеры детей. Однако учитывая их близкую связь и крепкие отношения, можно предположить, что в будущем они могут стать родителями. Пока что их главный фокус – это укрепление семьи и дальнейшее развитие в карьере, и они наслаждаются теперешним этапом жизни вместе.