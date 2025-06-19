Решились стать мамой: 3 украинские актрисы, которые родили во время большой войны в Украине

После начала большой войны в Украине многие откладывают свою жизнь на потом. Так немало украинских женщин, мечтающих стать мамой, вынуждены откладывать отцовство на другие времена.

Однако есть и такие мамочки, которые родили малышей после 24 февраля 2022 года. В материале Кино 24 рассказываем, что это за знаменитости.

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Украинские актрисы, которые стали мамой во время большой войны

Анна Сагайдачная

9 декабря 2024 года известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная стала мамой во второй раз. У женщины родилась дочь от второго мужа, имя которого она не раскрывает.

Известно, что у актрисы уже есть сыночек Тимур от Евгения Третьяка, с которым она развелась в 2023 году.

Анна назвала дочь Мирой и уже даже поделилась нежными снимками с крещения девочки.

Анна Кошмал

Еще одна украинская актриса, которая стала мамой во второй раз, – Анна Кошмал. У нее родилась дочь. Известно, что у актрисы уже есть сыночек, по имени Миша. А 11 марта 2025 года Анна Кошма снова стала мамой – на свет появилась девочка, которую назвали Софийка.

Светлана Гордиенко

Во время большой войны мамой стала и украинская актриса Светлана Гордиенко. 32-летняя актриса родила сыночка и назвала его Иосифом. Известно, что Светлана была замужем за украинским актером-защитником Максимом Девизоровым. Однако пара развелась, а через несколько месяцев стало известно, что Светлана стала мамой.

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