3 украинских фильма 2024, которые должен увидеть каждый

Если вы ищете идеальный фильм для просмотра в выходной день, почему бы не выбрать новейшие украинские ленты? Они подарят вам не только яркие эмоции, но и помогут лучше понять современную украинскую культуру, историю и актуальные социальные темы.

В Украине сейчас снимаются фильмы, которые получают международное признание и привлекают внимание зрителей со всего мира. Мы собрали для вас подборку украинских фильмов 2024 года, которые стоит увидеть каждому.

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"Редакция"

По сюжету, Юра – молодой идеалист, чья страстная приверженность к справедливости приводит его к работе в местной газете на Херсонщине. Он полон желания изменить мир к лучшему через свою профессию, веря, что журналистика может быть силой, которая поможет бороться с несправедливостью и коррупцией. Однако реалии работы регионального журналиста оказываются гораздо сложнее и запутаннее, чем он ожидал.

"Редакция": смотрите онлайн трейлер фильма

"Собрание ОСМД"

Жители украинской многоэтажки, переживая тяжелые времена, пытаются найти способ обеспечить себя теплом во время зимних холодов. В условиях отключений электроэнергии и нестабильной ситуации с коммунальными услугами вопрос покупки общего генератора для многоквартирного дома становится едва ли не самым важным. Однако вскоре выясняется, что мощности выбранного генератора не хватит на все квартиры, и это ставит перед жильцами сложный моральный и практический вопрос: кого оставить без тепла?

"Собрание ОСМД": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот вопрос разжигает старые конфликты между соседями, которые раньше даже не обращали внимания друг на друга. Бывшие мелкие недоразумения и недовольство начинают перерастать в острые споры и ссоры. Каждый имеет свои причины и аргументы, почему именно его семья заслуживает на доступ к генератору в первую очередь, и ни один не готов уступить свое право.

"Конотопская ведьма"

Когда-то могущественная ведьма из Конотопа, которая знала все тайны магии и владела могущественными силами, давно оставила свое колдовское прошлое. Она отказалась от магии ради любви к простому парню Андрею. Они вместе мечтали о будущем, о доме, о семье, и все казалось идеальным.

Но начало полномасштабной войны перевернуло все. Российские войска ворвались в Украину, и их наступление не обошло и Конотоп. Город попал под частичную оккупацию, и жизнь людей превратилась в бесконечный кошмар. Андрей, как настоящий патриот, не смог оставить свою землю без боя. Он вступил в ряды обороны и пытался защитить свою любимую и ее родной город от врага.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

Когда все стало совсем безнадежным и враг приближался к их дому, Андрей пытался спасти свою женщину. Но в тот момент, когда все уже казалось потерянным, он попал под огонь и погиб на ее руках. Это был момент катастрофы для женщины: ее любимого забрала смерть, а вместе с ним исчезла и вся ее мирная жизнь.

В отчаянии и гневе она возвращает свои давние силы. Теперь она уже не та женщина, которая отказалась от магии – она снова становится ведьмой, не знающей милосердия. Все ее заклятия, все темные силы, которые она когда-то спрятала в себе, снова выходят на волю. И она начинает свою месть.