"Мы не погаснем" и "Ты меня любишь": что известно об украинских фильмах, которые покажут на Берлинаре

В 2023 году на одном из самых престижных фестивалей Европы и мира состоятся мировые премьеры двух украинских лент. Речь идет о документальном фильме Алисы Коваленко "Мы не угаснем" и полнометражной картине "Ты меня любишь?" режиссера Тони Ноябревой.

Художественный полнометражный фильм "Ты меня любишь?" режиссера Тони Ноябревой примет участие в программе Panorama Берлинского международного кинофестиваля. А фильм "Мы не погаснем" отобрали к конкурсу Berlinale Generation, который традиционно посвящен фильмам о детях и подростках. Об этом 24 каналу рассказали пресс-службы фильмов.

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Два украинских фильма покажут на Берлинаре-2023: о чем они

"Ты меня любишь?"

"Ты меня любишь?" — история взросления, разворачивающаяся накануне падения СССР. 17-летняя Кира становится свидетелем развода родителей, распада одной страны и рождения другой. Главные роли исполнили Карина Химчук, Наталья Лазебникова, Александр Жила и Максим Михайличенко.

Это личная история моего взросления и становления поколения,

– комментирует режиссер Тоня Ноябрева.

"Это моя песня о прощании с детскими иллюзиями и об отчаянных поисках любви. Я хотела, чтобы аудитория физически почувствовала, как наше прошлое ускользает, словно песок сквозь пальцы. Моя Кира – символ моего поколения, первого поколения независимой Украины", – дополнила она.

Постер фильма "Ты меня любишь?" / Пресс-служба фильма

"Мы не угаснем"

"Мы не погаснем" рассказывает историю взросления подростков на востоке Украины на фоне войны и чрезвычайного путешествия к вершинам Гималайских гор. Действие фильма происходит в Луганской области, в Золотом и Станице Луганской, которые еще с 2014 года находились на линии фронта. После начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 Станицу Луганскую быстро захватили и уничтожили российские военные. Ожесточенные бои в Золотом шли до лета, городок был полностью оккупирован в июне 2022 года.

Это должен быть фильм о сбывшихся мечтах, а стал о разбитых мечтах. Но даже с этим в нем много света и нежности. Он об этом мире детства, когда все кажется возможным, даже в самых мрачных местах. Когда ты веришь в мечты, несмотря ни на что,

– подчеркивает режиссер фильма Алиса Коваленко

"В детстве мы вечны", – сказал когда-то Тонино Гуэрра, итальянский писатель, сценарист Феллини. Я много думала об этом, делая этот фильм. И он действительно отражает эту вечность перед началом апокалипсиса, это свет, который пытается поглотить тьма", – продолжила она.

Кадр из фильма "Мы не погаснем" / Прессслужба фильма

Берлинале является кинофестивалем класса А, одним из старейших и крупнейших кинофестивалей в мире. Ежегодно в программу входит около 400 фильмов, а показы посещают более 200 тысяч зрителей и многочисленные звезды.

Напомним, фестиваль Берлинаре будет продолжаться с 16 по 26 февраля 2023 года.