"Ми не згаснемо" та "Ти мене любиш": що відомо про українські фільми, які покажуть на Берлінаре

У 2023 році на одному із найпрестижніших фестивалів Європи та світу відбудуться світові прем’єри одразу двох українських стрічок. Йдеться про документальний фільм Аліси Коваленко "Ми не згаснемо" та повнометражну картину "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової.

Художній повнометражний фільм "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової візьме участь у програмі Panorama цьогорічного Берлінського міжнародного кінофестивалю. А стрічку "Ми не згаснемо" відібрали до конкурсу Berlinale Generation, який традиційно присвячений стрічкам про дітей та підлітків. Про це 24 Каналу розповіли пресслужби фільмів.

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Два українські фільми покажуть на Берлінаре-2023: про що вони

"Ти мене любиш?"

"Ти мене любиш?" — історія дорослішання, яка розгортається напередодні падіння СРСР. 17-річна Кіра стає свідком розлучення батьків, розпаду однієї країни та народження іншої. Головні ролі виконали Карина Химчук, Наталія Лазебникова, Олександр Жила та Максим Михайличенко.

Це особиста історія мого дорослішання та становлення покоління,

— коментує режисерка Тоня Ноябрьова.

"Це моя пісня про прощання з дитячими ілюзіями й про відчайдушні пошуки кохання. Я хотіла, щоб аудиторія фізично відчула, як наше минуле вислизає, немов пісок крізь пальці. Моя Кіра – символ мого покоління, першого покоління незалежної України", – доповнила вона.

Постер стрічки "Ти мене любиш?" / Пресслужба фільму

"Ми не згаснемо"

"Ми не згаснемо" розповідає історію дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір. Дія фільму відбувається на Луганщині, в Золотому та Станиці Луганській, які ще з 2014 року перебували на лінії фронту. Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Станицю Луганську швидко захопили й знищили російські військові. Запеклі бої в Золотому точилися до літа, містечко було повністю окуповане в червні 2022 року.

Це мав бути фільм про здійснені мрії, а став про розбиті мрії. Але навіть із цим у ньому багато світла та ніжності. Він про цей світ дитинства, коли все здається можливим, навіть у найпохмуріших місцях. Коли ти віриш у мрії, попри все,

– наголошує режисерка фільму Аліса Коваленко

"У дитинстві ми вічні", – сказав колись Тоніно Гуерра, італійський письменник, сценарист Фелліні. Я багато думала про це, роблячи цей фільм. І він дійсно відображає цю вічність перед початком апокаліпсиса, це світло, яке намагається поглинути темрява", – продовжила вона.

Кадр зі стрічки "Ми не згаснемо" / Пресслужба фільму

Берлінале є кінофестивалем класу А, одним з найстаріших і найбільших кінофестивалів у світі. Щорічно до програми входить близько 400 фільмів, а покази відвідує понад 200 тисяч глядачів та численні зірки.

Нагадаємо, фестиваль Берлінаре триватиме з 16 по 26 лютого 2023 року.