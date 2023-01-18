Він наголосив на мужності українського народу. А також метафорично зазначив про те, що наш дух, наче світло, є світлом усього світу.

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Мартін Скорсезе записав звернення до українців

"Мої дорогі українці, співгромадяни світу, мене звати Мартін Скорсезе і я надсилаю це повідомлення, щоб просто сказати, що ви не самотні, – почав Скорсезе. – Ми захоплюємося вашою мужністю, наполегливістю, стійкістю та надзвичайною, дивовижною рішучістю перед обличчям цього варварства, цього невимовного варварства".

У цей момент ваш дух, сила вашого духу, наче світло. Це світло всього світу. І я молюся, щоб воно було досить яскравим, аби провести вас крізь цю темряву,

– сказав відомий режисер, лауреат премії Оскар Мартін Скорсезе.

Українці, які зараз переживають темні часи, подякували за підтримку в коментарях:

"Він має рацію, Україна — маяк світла, нація, що надихає під час війни";

"Дякуємо вам щиро";

"Будь ласка, зупиніть цих варварів";

"Дякуємо за вашу підтримку";

"Молимося за вас щоденно і всіляко підтримуємо Україну!".

Мартін Скорсезе записав звернення до українців: відео

Нагадаємо, 4 грудня Мартін Скорсезе та Віра Фарміга провели концерт Notes From Ukraine, присвячений 100-річчю з дня першого виконання "Щедрика" в Нью-Йорку.

Що відомо про Мартіна Скорсезе

Роботи Мартіна Скорсезе вже давно підкорили весь світ та зробили митця шалено популярним. Режисер вміє експериментувати з жанрами кіно та додавати сюжетам свіжості. Комедії з елементами драми, чи кримінальні трилери, розбавлені історичними деталями – майстерність Мартіна Скорсезе не може не викликати захват. І хоч кожна його стрічка по-своєму геніальна. Якщо бажаєте переглянути фільми Мартіна Скорсезе – рекомендуємо цю добірку.