Зимняя сказка в кадре: топ-3 украинских фильма, которые сделают вашу новогоднюю ночь неповторимой

В новогоднюю ночь каждый хочет уделить время людям, которых любит. Один из лучших способов провести хорошее время – посмотреть фильм, который подарит яркие эмоции праздника.

Поэтому 24 Канал подготовил для вас список украинских фильмов, которые вы сможете точно посмотреть на родном языке онлайн и получить удовольствие.

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"Только чудо"

История о Северине и его сестре Анике, юноше, которые, чтобы спасти больного отца, преодолели ряд испытаний и оказались в сплошном строю приключений.

Действие фильма разворачиваются в канун праздника Николая. Чудо рождественского праздника сделает так, что главные персонажи не только преодолеют трудности, но и обретут настоящую любовь и построят крепкие отношения.

"Только чудо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Адская Хоругва, или Рождество казацкое"

Это сказочный фильм для всей семьи, рассказывающий о казаках, их роде, Рае и Аде, Рождестве и нищей силе. Это причудливая украинская сказка, свойственная только украинской культуре и характеру. Сама история, продолжение веселого Котляревского и Гоголя, наполнена украинским народным юмором, казацкой героикой и укоренена в украинский фольклор, народную мифологию и верование.

"Адская Хоругва, или Рождество казацкое": смотрите онлайн трейлер фильма

"Все будет Ок. Новогодняя сказка для взрослых"

Это рассказ о Лизе, которая оказалась в сложной жизненной ситуации: потеряла свой любимый бизнес, ее покинул любимый, а на шее еще и сидит неработающая эксцентричная мать. Погрузившись в одиночество со своими проблемами, жизнь Лизы психологически на грани.

Когда других выходов не остается, на пороге Нового Года Лиза решает уехать в Польшу на работу. Выпив с подругой "лишнего" перед отъездом, она садится не в тот автобус и, уснув, оказывается не Польше, а в Буковеле.

Утром, без денег и вещей, Лиза идет искать помощи, чтобы выбраться из этой абсурдной ситуации. Горнолыжный курорт оказывается местом, где происходят новогодние чудеса. Здесь главная героиня обретает не только любовь, но и настоящую дружбу. Она понимает, что жизнь – одна, и каждый ее момент имеет особый смысл.

"Все будет Ок. Новогодняя сказка для взрослых": смотрите онлайн трейлер фильма