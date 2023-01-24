3 важных украинских фильма на фестивале "Санденс" у США

В США с 19 по 29 января проходит главный кинофестиваль независимого кино "Санденс". На нем состоятся премьеры сразу трех украинских фильмов.

В основной конкурсной программе одного из крупнейших кинофестивалей мира представлены фильмы "20 дней в Мариуполе" и "Железные бабочки". А также в программе короткометражек показали фильм "Литургия танковых препятствий".

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Украинские фильмы на фестивале "Санденс"

"Железные бабочки"

Документальный фильм "Железные бабочки" показали в конкурсной секции World Cinema Documentary Competition. В нем украинец исследует обстоятельства сбивания самолета MH17, риторику российских пропагандистов вокруг этого события и реакции мирового сообщества на это преступление.

Продюсер ленты Андрей Котляр добавил, что участие в фестивале – это большой шаг для команды "Вавилон'13" и возможность донести до международной аудитории всю правду о российской пропаганде, "которая в этом фильме разлагается на молекулы, показывая ее подлинно сущность". Он надеется, что после просмотра киноленты американцы и другие гости Санденса поймут, как построена и работает российская пропаганда, а их фильм станет мощным элементом культурной дипломатии.

"Железные бабочки": смотрите трейлер

"20 дней в Мариуполе"

Фильм рассказывает, как Мариуполь переживал первые недели вторжения — обстрелы, гибель мирного населения, бомбардировку роддома. Лента была создана в сотрудничестве Associated Press с командой Frontline – самой длинной в истории США программой документальных фильмов. Она выходит на канале PBS (США).

"20 дней в Мариуполе" будет соревноваться с другими 11 документальными лентами со всего мира в номинации World Cinema Documentary Competition, среди которых еще один украинский фильм – "Железные бабочки" Романа Любого,

– сказал режиссер.

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер

"Литургия противотанковых препятствий"

Краткометражный документальный фильм "Литургия противотанковых препятствий" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука рассказывает об украинцах, которые временно сменили профессию и хотят быть полезными Украине во время войны с Россией. Режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук снял фильм после премьеры своего полнометражного дебюта "Памфир", которая состоялась в этом году в "Двухнедельнике режиссеров" Каннского кинофестиваля. Производство "Литургии противотанковых препятствий" профинансировало одно из популярнейших мировых изданий The New Yorker.

Кадр из фильма "Литургия противотанковых препятствий" / Пресс-служба