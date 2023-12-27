6 украинских фильмов, которые выйдут в кино в 2024 году

2023 год был богат премьерами отечественных фильмов, которые уже успели полюбить зрители не только в Украине, но и за рубежом. Интерес к украинскому кино продолжает расти, поэтому в 2024 году ожидаем продолжения громких премьер.

24 Канал расскажет о тех украинских лентах, которые точно стоит ожидать в кинотеатрах уже совсем скоро.

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"Ля Палисиада"

Дата премьеры: 11 января

Режиссер: Филипп Сотниченко

В ролях: Андрей Журба, Навруз Пашаев, Александр Пархоменко, Валерия Олейникова, Елена Мамчур, Александр Малеев, Степан Барабаш, Сергей Лузановский, Александр Мавриц

Работа над этим проектом продолжалась пять лет и наконец зрители смогут увидеть дебютную полнометражную ленту режиссера Филиппа Сотниченко.

События, показанные в фильме, происходят в 1996 году, за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека. Этот протокол предусматривал отказ от смертной казни. По сюжету судебный психиатр сталкивается с запутанной историей убийства милиционера.

"Ля Палисиада": смотрите онлайн трейлер фильма

"Другой Франко"

Дата премьеры: 8 февраля

Режиссер: Игорь Висневский

В ролях: Вячеслав Довженко, Ахтем Сеитаблаев, Надежда Левченко, Ирина Кудашова

Фильм рассказывает о биографии сына великого "Каменяра" – Ивана Франко. Петр был одним из основателей организации "Пласт", был летчиком, и основателем авиации в Галицкой армии, ученым, который имел 36 научных патентов на изобретения, депутатом Верховного Совета УССР. Младший Франко был репрессирован советскими властями, вывезен в Сибирь, по дороге погиб при загадочных обстоятельствах.

"Другой Франко": смотрите онлайн трейлер фильма

"Уроки толерантности"

Дата премьеры: 14 февраля

Режиссер: Аркадий Непиталюк

В ролях: Елена Узлюк, Александр Пискунов, Александр Ярема, Каролина Мруга, Акмал Гурезов, Борис Георгиевский, Нина Набока

Ко Дню влюбленных в украинских кинотеатрах покажут комедию об отношении украинского общества к ЛГБТ-сообществу, которую сняли на основе пьесы Игоря Белица "Гей-парад".

В центре истории – рядовая украинская семья из небольшого городка. Провинциальная учительница стремится спасти семью от распада и кредитов, поэтому уговаривает мужа и детей подписаться на государственную программу по евроинтеграции "Уроки толерантности". По условиям этой программы, семья должна на время принять у себя дома ЛГБТ-представителя и активиста, из-за чего вынуждена бороться с собственной гомофобией и непринятием ЛГБТ-сообщества.

"Уроки толерантности": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вкус свободы"

Дата премьеры: 7 марта

Режиссер: Александр Березань

В ролях: Ирина Кудашова, Ирма Витовская, Константин Темляк, Томаш Собчак, Татьяна Малкова, Римма Зюбина, Виктор Стороженко, Вадим Куценок, Диана Кузьминова, Светлана Золотько, Павел Ли

Эта романтическая комедия точно не оставит вас равнодушными. Варя работает в придорожном кафе, однако мечтает о высокой кухне. На пути к своей мечте она находит книгу легенды украинской кухни Ольги Франко "Первая украинская общепрактическая кухня". Этот момент кардинально и навсегда изменяет жизнь девушки.

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Конотопская ведьма"

Дата премьеры: точная дата со временем

Режиссер: Ярослав Войцешек

В ролях: Татьяна Малкова, Тарас Цымбалюк, Елена Хохлаткина, Иван Шаран, Павел Вишняков, Ярослав Шахторин и другие

Главная героиня – древняя ведьма из Конотопа, которая влюбляется в обычного парня и отказывается от своих ведьмских способностей. Однако в Украине начинается полномасштабная война, русские солдаты захватывают город и жестоко убивают любимого. Ведьма нацелена отомстить, поэтому возвращается в магию и опустошает жалких убийц ужасными и кровавыми наказаниями.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн тизер фильма

"БожеВольные"

Дата премьеры: точная дата со временем

Режиссер: Денис Тарасов

В ролях: Константин Темляк, Ирма Витовская, Сергей Калантай, Остап Ступка, Виталий Салий, Наталья Бабенко, Андрей Мостренко, Павел Костицын, Сергей Кисиль, Анастасия Пустовит, Дмитрий Олейник, Евгений Черников, Олег Стефан, Артем Мартынишин, Олесь Кацион, Олег Сталь

События в этой драме-триллере разворачиваются в 70-е годы XX века в СССР. Главного героя – Андрея Довженко насильно помещают в психиатрическую больницу из-за любви к западной рок-музыке, которая в те времена была запрещена. Этот персонаж является олицетворением свободолюбивого человека, который из-за откровенного неприятия безумных правил коммунистического устройства попадает в тиски КГБ. Тогда этих людей пытались сломать психологическим насилием и пыткой.

"БожеВольные": смотрите онлайн трейлер фильма "Божесвободные"