7 украинских фильмов, которые собрали более миллиона долларов в прокате

Украинские зрители все больше интересуются отечественным кино. Этот тренд подтверждают не только социологические опросы, но и реальные цифры – результаты бокс-офиса и количество проданных билетов на украинские фильмы.

Украинская компания по кинопроизводству и дистрибуции FILM.UA Group указала, что их общий бокс-офис составляет более 17 миллионов долларов и более 5 миллионов проданных билетов за 24 полнометражных фильма, которые произвела студия. Среди них есть 7 лент, кассовые сборы которых достигли отметки в 1 миллион долларов.

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"Конотопская ведьма" (2024) – 1 173 272 доллара

Новая украинская лента рассказывает о древней ведьме из Конотопа, которая отказывается от своих сил ради обычного парня в которого влюбляется. Когда его убивают русские, женщина возвращается к колдовству.

"Конотопская ведьма": смотрите трейлер онлайн

"Мавка. Лесная песня" (2023) – 4 273 212 доллара

Чувственная история рассказывает о любви Мавки и обычного юноши Лукаша. Это столкновение человеческого и природного миров в одном фильме.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн

"Сумасшедшая свадьба 3" (2021) – 1 042 072 доллара

Третья часть серии о семье Сердюков. В ней рассказывается о самом младшем члене семьи – Назаре, который тоже планирует жениться. Невеста юноши – дочь ромского барона.

"Сумасшедшая Свадьба 3": смотрите трейлер онлайн

"Сумасшедшая Свадьба 2" (2019) – 1 685 893 долларов

Василий Сердюк во второй части фильма отдает замуж вторую дочь. Но мужчина не уверен в своем будущем зяте. События происходят через год после финала первой серии.

"Сумасшедшая Свадьба 2": смотрите трейлер онлайн

"Захар Беркут" (2019) – 1 441 696 долларов

Фильм создан по мотивам рассказа Ивана Франко. Он рассказывает о борьбе горных жителей под предводительством Захара Беркута от монгольской орды.

"Захар Беркут": смотрите трейлер онлайн

"Сумасшедшая Свадьба" (2018) – 1 956 186 долларов

Фильм рассказывает о Василии Сердюке, который готовится встретиться с женихом своей дочери. Катя смогла по-настоящему удивить отца, который все еще живет стереотипами.

"Сумасшедшая свадьба": смотрите трейлер онлайн

"Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" (2018) – 1 392 703 долларов

Странствующий артист Руслан и дочь киевского князя Мила - влюбленная пара. Вдруг девушку похищает могущественный вор Черномор, но Руслан сразу же отправляется на спасение.

"Похищенная принцесса: Руслан и Людмила": смотрите трейлер онлайн

Представители FILM.UA Group отмечают, что полномасштабное вторжение заставило киноиндустрию остановиться. Но сейчас тренд на украинское кино не только возвращается, но и крепнет с каждым днем.