6 украинских фильмов, которые были запрещены в СССР

Пропаганда и навязывание украинцам лжи имели глубокие корни в советской системе, которая активно контролировала все сферы жизни, включая кинематограф. Украинское кино стало жертвой этой репрессивной политики.

Во времена советской власти многие фильмы, которые могли отразить украинскую культуру, историю и реальность, были запрещены для просмотра. Это стало одной из попыток изменить мировоззрение нации, ограничивая доступ к правдивой и самобытной культурного наследия.

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Украинские фильмы, которые были запрещены в СССР

"Совесть" (1968) – фильм, который сначала подвергся запрету и стал жертвой воровства, считался навсегда потерянным. После того как его запретили, единственная имеющаяся копия была похищена, и казалось, что фильм безвозвратно исчез из культурной памяти. Однако неожиданность случилась в 1989 году, когда неизвестный подбросил под дверь фильмохранилища Государственной киностудии имени Довженко пленку с фильмом. Эта пленка оказалась той самой запрещенной лентой, и ее возвращение стало сенсационной новостью для кинематографического сообщества.

– фильм, который сначала подвергся запрету и стал жертвой воровства, считался навсегда потерянным. После того как его запретили, единственная имеющаяся копия была похищена, и казалось, что фильм безвозвратно исчез из культурной памяти. Однако неожиданность случилась в 1989 году, когда неизвестный подбросил под дверь фильмохранилища Государственной киностудии имени Довженко пленку с фильмом. "Белые Облака" (1968) – работа Ролана Сергиенко "Белые облака" претерпела многочисленные цензурные вмешательства, которые значительно повлияли на его конечный вид. Сначала лента встретилась с жесткой критикой со стороны СССР, и из нее было вырезано много важных сцен. Это привело к тому, что фильм был вынужден изменить свою первоначальную концепцию и художественные решения. Из-за многочисленных переделок лента фактически не дошла до зрителя в том виде, в котором ее задумывал режиссер.

– работа Ролана Сергиенко "Белые облака" претерпела многочисленные цензурные вмешательства, которые значительно повлияли на его конечный вид. Сначала лента встретилась с жесткой критикой со стороны СССР, и из нее было вырезано много важных сцен. Это привело к тому, что фильм был вынужден изменить свою первоначальную концепцию и художественные решения. "Колодец для жаждущих" (1966) – фильм Юрия Ильенко, снятый по сценарию Ивана Драча, сначала не имел никакого шанса попасть на экраны. Из-за "идейных извращений" и критического взгляда на советскую действительность, который не вписывался в официальную идеологию, ЦК КПУ приказал уничтожить все копии фильма. Однако одна копия "Колодца для жаждущих" осталась в безопасности благодаря смелости самого режиссера Ильенко. Он смог похитить эту единственную копию, и она оставалась спрятанной в течение всего времени запрета. Только в 1988 году, после 22 лет небытия и полной неизвестности, зрители наконец смогли увидеть "Колодец для жаждущих".

– фильм Юрия Ильенко, снятый по сценарию Ивана Драча, сначала не имел никакого шанса попасть на экраны. Из-за "идейных извращений" и критического взгляда на советскую действительность, который не вписывался в официальную идеологию, ЦК КПУ приказал уничтожить все копии фильма. "Пропавшая Грамота" (1972) – фильм занимает 12-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино, что подчеркивает его значимость в национальном кинематографе. "Пропавшая грамота" с ее выразительным украинским колоритом также попала под удар советской политики. После многочисленных правок и вмешательств цензуры, фильм не был разрешен к показу. Только через 12 лет лента наконец смогла увидеть мир на экранах. Несмотря на препятствия, "Пропавшая грамота" сумела найти свое место в истории украинского кинематографа и получила признание как одна из самых значимых лент.

– фильм занимает 12-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино, что подчеркивает его значимость в национальном кинематографе. "Пропавшая грамота" с ее выразительным украинским колоритом также попала под удар советской политики. После многочисленных правок и вмешательств цензуры, фильм не был разрешен к показу. Только через 12 лет лента наконец смогла увидеть мир на экранах. Несмотря на препятствия, "Пропавшая грамота" сумела найти свое место в истории украинского кинематографа и получила признание как одна из самых значимых лент. "Та, что входит в море" (1965) – короткометражка Леонида Осыки стала настоящей сенсацией в СССР. В своем дебютном фильме режиссер отказался от использования какого-либо словесного текста. Вместо слов он применил свет, цвет, образы, ощущения и эмоции, создавая уникальный кинематографический опыт. Пересказать содержание фильма было невозможно, поскольку его сила и выразительность заключалась именно в визуальном и чувственном восприятии. Однако, несмотря на его инновационность, фильм был публично обвинен в "экзистенциализме" и "упадничестве", что отражало негативное отношение власти к его смелому художественному подходу. Из-за этих обвинений фильм никогда не выходил в широкий прокат. Зрители смогли оценить работу Осыки только в конце 1980-х годов

– короткометражка Леонида Осыки стала настоящей сенсацией в СССР. В своем дебютном фильме режиссер отказался от использования какого-либо словесного текста. Вместо слов он применил свет, цвет, образы, ощущения и эмоции, создавая уникальный кинематографический опыт. Пересказать содержание фильма было невозможно, поскольку его сила и выразительность заключалась именно в визуальном и чувственном восприятии. "Долгие проводы" (1971) – когда фильм уже был почти готов, руководство Одесской киностудии начало требовать от Муратовой переделать его. Она решительно отказалась от этих требований, оставляя фильм в его первоначальном виде. Вскоре после этого, специальным постановлением ЦК Компартии фильм был полностью запрещен. Картину не показывали в кинотеатрах и не допускали к более широкому просмотру. Лишь спустя 15 лет, после изменения политического климата и снижения цензурного контроля, фильм наконец вышел на экраны. Его презентация на международной арене оказалась успешной, и лента получила премию на Международном кинофестивале в Локарно, что подтвердило ее художественную ценность и место в истории кинематографа.

Эти фильмы не только стали жертвами советской цензуры, но и стали символами борьбы за культурную идентичность и творческие свободы. Их запрет в СССР подчеркивает важность и вес украинского кинематографического искусства, которое, несмотря на все трудности, оставило значительный след в истории мирового кино.