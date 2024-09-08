От комедий до документалок: 5 украинских фильмов, которые можно посмотреть на Netflix

Все больше украинских фильмов выходят на Netflix. Так, их официально могут посмотреть не только украинцы, ведь доступ имеет и иностранная аудитория. Это хорошо, поскольку на платформе есть и документальные ленты, в частности о войне с Россией.

11 сентября, кстати, на Netflix выходит документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты", который продолжает бить рекорды кассовых сборов. Какие еще украинские ленты смотреть на платформе, расскажет Кино 24.

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"Люксембург, Люксембург" (2022)

Сценарий к этой невероятной комедии написал Антонио Лукич, который к тому же стал ее режиссером. В фильме рассказывается о двух братьях-близнецах, которые внезапно узнают, что их отец, живущий в Люксембурге, сильно заболел. Чтобы встретиться с мужчиной перед смертью, главные герои отправляются в дальний путь.

"Люксембург, Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дикое поле" (2018)

"Дикое поле" – это экранизация популярного романа Сергея Жадана, который называется "Ворошиловград". Режиссером ленты является Ярослав Лодыгин. Работа, кстати, стала для него дебютной. Главный герой фильма – парень Герман, который возвращается на Донбасс. Дело в том, что ему нужно спасти семейный бизнес, ведь старший брат пропал. Защищать необходимо будет также друзей и любовь, ведь в родном регионе идет война.

"Дикое поле": смотрите онлайн трейлер фильма

"Янтарные копы" (2021)

Максим – патрульный, который хотел работать в правоохранительных органах с самого детства. Сначала работа мужчины была сосредоточена в Киеве, но впоследствии его переводят на Житомирщину. Напарником Максима становится Богдан. Теперь полицейские должны найти общий язык, чтобы бороться с янтарной мафией.

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"Янтарные копы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поводырь" (2014)

События ленты разворачиваются в 1932-1933 годах, когда в УССР продолжались Голодомор, Расстрелянное возрождение, коллективизация и индустриализация. Однажды в Харьков вместе с сыном приезжает американский инженер Майкл. Мужчина получает секретные документы против советской власти, поэтому впоследствии его убивают, но мальчику удается остаться в живых. Затем малый знакомится со слепым бандуристом Иваном.

"Поводырь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тесто" (2024)

В фильме рассказывается о группе, которая путешествует по Украине и знакомится с крутыми рестораторами, поварами, кондитерами и пекарями. Они знают и исследуют древние рецепты, которые касаются теста. Об этом рассказывают известные украинцы: Евгений Клопотенко, Ника Лозовская и Александр Дроненко.

"Тесто": смотрите онлайн трейлер фильма

Смотрите украинское кино, поскольку оно постоянно развивается. Важно поддерживать нашу культуру и рассказывать о ней всему миру, в том числе и показывать фильмы иностранцам.