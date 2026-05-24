Новые украинские фильмы уже можно посмотреть на Netflix

Хорошая новость для киноманов – на платформе Netflix доступны к просмотру новые украинские ленты. Но стоит отметить, что они преимущественно доступны только для тех, кто живет в Украине, а не за рубежом.

И все же, если у вас есть подписка, и вы ищете украинский контент, то 24 Канал подскажет, что уже можно посмотреть.

Не пропустите Лучший мультфильм всех времен, который обязательно надо посмотреть

"Когда ты расстанешься?", 2026

Рейтинг IMDb: 3,8

Ксения выходит замуж. Однако празднование неожиданно срывается, а невеста и ее подруга Лора оказываются в Болгарии. Жених исчезает в самый важный момент свадьбы, что становится шоком не только для его любимой, но и для гостей. Марк работает агентом Интерпола, поэтому вынужден немедленно действовать, когда похищают легендарный бриллиант.

"Когда ты расстанешься?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Все оттенки соблазна", 2026

Рейтинг IMDb: 3,5

События фильма разворачиваются в Лемберге в конце XIX века. После свадебного путешествия Амелия Крижевская-Зег возвращается в семейное имение вместе с мужем и слугами. И за закрытыми дверями дома каждый имеет собственное намерение: кто-то хочет ее состояния, кто-то – ее роли, а кто-то видит единственный выход в ее исчезновении.

"Все оттенки соблазна": смотрите онлайн тизер фильма

"Ну мам", 2026

Рейтинг IMDb: 6,5

Лента показывает различные типы отношений между матерями и детьми. Авторы собрали несколько историй, переплетающихся между собой. Вообще здесь слова лишние, ведь фильм просто надо сесть и посмотреть, чтобы почувствовать атмосферу, когда все не раз в жизни говорили популярную фразу "ну мам".

"Ну мам": смотрите онлайн трейлер фильма

Какой сериал сейчас смотрят украинцы на Netflix?

На днях состоялась премьера сериала "Берлин и Дама с горностаем". События сериала разворачиваются в Севилье. Герцог Малаги поручает Берлину и его команде похитить картину Леонардо да Винчи – "Дама с горностаем". Однако настоящая цель преступников – он и его роскошная жена.