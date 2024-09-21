От паралимпийской чемпионки до Лобановского: 5 украинских фильмов о спортсменах

Спорт – это не только кровь и пот. За каждой победой или неудачей стоит целая история. История становления спортсмена, история его падений, история его отношений с тренером и многое другое. Украинский спорт хранит в себе сотни историй, достойных киноэкранизаций, чтобы о них услышало как можно больше людей и, возможно, также вдохновились на новые победы.

Украинское кинопроизводство, в отличие от Голливудского, только начало превращать эти невероятные истории в фильмы. Одной из таких лент является "Фрагменты льда", которая появится на больших экранах Украины с 26 сентября. Кино 24 и кинокомпания "Артхаус Трафик" подготовили список фильмов об украинских спортсменах.

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Фильмы о спорте

"Фрагменты льда"

Режиссером этой документальной ленты выступила Мария Стоянова. Ее отец был фигуристом некогда всемирно известного украинского ансамбля "Балет на льду", часто гастролировал за границу и снимал свою жизнь на камеру во времена Перестройки. Из архивов отца Стоянова создала ленту "Фрагменты льда", которая рассказывает историю взросления: своего, своей семьи и своего общества в Украине.

"Фрагменты льда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Nice Ladies"

Еще один документальный фильм, который рассказывает о самой старшей в Украине команде по чирлидингу. Женщины 50+ из Харькова готовятся выступить на чемпионате Европы и разрушают различные стереотипы о женщинах старшего возраста. Лента рассказывает не только о подготовке к соревнованию, но и о том, как участницы команды по-разному проживают опыт полномасштабной войны в Украине, которая началась в 2022 году. Потому что часть команды оказалась за рубежом, а часть в родном Харькове.

"Nice Ladies": смотрите онлайн трейлер фильма

"Штангист"

Это дебютная короткометражная художественная лента украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, известного по фильму "Памфир". Фильм рассказывает о спортсмене-тяжелоатлете который, готовится к престижному международному чемпионату. Параллельно он пытается справиться с психологическими сложностями возникающих в отношениях с близкими людьми. Почти все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры.

"Штангист": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пульс"

Это художественная лента, основана на реальных событиях. Фильм рассказывает о Паралимпийской чемпионке 2008, 2012 и 2016 годов – Оксане Ботурчук. Сценаристами ленты выступили Максим Черныш и Ярослав Войцешек (автор "Мавки" и "Конотопской ведьмы"). Фильм вышел в прокат летом 2021 года и получил ряд международных наград.

"Пульс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лобановский Навсегда"

Документальная лента 2016 года производства, которая рассказывает историю жизни выдающегося тренера футбольного клуба "Динамо" и сборной Украины. Основой для ленты выступили архивные материалы, рассказы футболистов, тренеров и футбольных функционеров.

"Лобановский Навсегда": смотрите онлайн трейлер фильма

Своими историями для фильма поделились Андрей Шевченко, Олег Блохин, Мишель Платини, Сергей Ребров и многие другие известные люди. Мировая премьера ленты состоялась 12 июня 2016 года на Шеффилдском международном документальном кинофестивале.