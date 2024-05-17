Украина в Каннах: два украинских фильма покажут на Каннском кинофестивале
Источник:Госкино Украины
Во Франции продолжается 77-й Каннский кинофестиваль, который закончится 25 мая. На рынке кино Marché du Film – Festival de Cannes, который проходит в рамках Каннского кинофестиваля, в этом году планируются закрытые показы украинских фильмов.
Это будут ленты "Навсегда-Навсегда" и "Ля Палисиада". В новости узнаете подробности, которые известны о показе фильмов и их сюжеты.
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Два украинских фильма покажут в Каннах
Планируется презентация драмы "Навсегда-Навсегда" украинского режиссера Анны Бурячковой и иронического детектива "Ля Палисиада" от режиссера Филиппа Сотниченко.
Фильм "Навсегда-навсегда" – это рассказ о подростках, которые выросли в 1990-х годах и умели защищать свои границы во всех аспектах жизни. Эта эпоха перед появлением гаджетов была наполнена внутренней свободой.
Главная героиня фильма, старшеклассница Тоня, переезжает из центральной школы в другую в спальном районе, где попадает в компанию неуверенных подростков. Со временем Тоня влюбляется сначала в Журика, а потом в Саню.
Этот фильм – песня любви, посвящена растерянным подросткам конца 90-х, которые выросли среди постсоветской руины, хорошо усвоив правило – если тебя никто не полюбит, ты не выживешь. В поисках этой любви и верификации своего существования в глазах других мы и жили, терпя насилие и несправедливость. Тем, кто, научился впоследствии выбирать себя, отстаивать границы, как в частной, так и в общественной жизни, а самое главное – на уровне страны,
– говорит о фильме Бурячкова.
"Навсегда-навсегда": смотрите онлайн трейлер фильма
Фильм "Ля Пасилиада" стал настоящим фестивальным хитом. По сюжету, в Ужгороде убивают полковника милиции. Расследование берут на себя друзья погибшего – детектив милиции и судебный психиатр.
Виновного ждет казнь: до отмены смертной казни в Украине осталось пять месяцев, милиционеры хотят успеть воспользоваться этой возможностью. Среди подозреваемых выбирают одного и "вешают" на него убийство. Подозреваемый не оказывает сопротивления.
"Ля Палисиада": смотрите онлайн трейлер фильма
Каннский кинофестиваль-2024: что известно
- Каннский кинофестиваль – международное кинособытие, входящее в "большую пятерку" кинофестивалей. Впервые его провели в 1946 году. В этом году он будет проходить уже 77-й раз.
В основном конкурсе за "Золотую пальмовую ветвь" будут соревноваться премьерные ленты: "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы, "Виды доброты" Йоргоса Лантимоса, "Плащаницы" Дэвида Кроненберга, "Парфенопа" Паоло Соррентино и другие.
В 2024 году председателем жюри фестиваля стала американский режиссер и сценарист Грета Гервиг. В прошлом году она сняла фильм "Барби", став первым режиссером, чей фильм собрал более 1 миллиарда долларов в кассовых сборах.