Украина в Каннах: два украинских фильма покажут на Каннском кинофестивале

Во Франции продолжается 77-й Каннский кинофестиваль, который закончится 25 мая. На рынке кино Marché du Film – Festival de Cannes, который проходит в рамках Каннского кинофестиваля, в этом году планируются закрытые показы украинских фильмов.

Это будут ленты "Навсегда-Навсегда" и "Ля Палисиада". В новости узнаете подробности, которые известны о показе фильмов и их сюжеты.

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Два украинских фильма покажут в Каннах

Планируется презентация драмы "Навсегда-Навсегда" украинского режиссера Анны Бурячковой и иронического детектива "Ля Палисиада" от режиссера Филиппа Сотниченко.

Фильм "Навсегда-навсегда" – это рассказ о подростках, которые выросли в 1990-х годах и умели защищать свои границы во всех аспектах жизни. Эта эпоха перед появлением гаджетов была наполнена внутренней свободой.

Главная героиня фильма, старшеклассница Тоня, переезжает из центральной школы в другую в спальном районе, где попадает в компанию неуверенных подростков. Со временем Тоня влюбляется сначала в Журика, а потом в Саню.

Этот фильм – песня любви, посвящена растерянным подросткам конца 90-х, которые выросли среди постсоветской руины, хорошо усвоив правило – если тебя никто не полюбит, ты не выживешь. В поисках этой любви и верификации своего существования в глазах других мы и жили, терпя насилие и несправедливость. Тем, кто, научился впоследствии выбирать себя, отстаивать границы, как в частной, так и в общественной жизни, а самое главное – на уровне страны,

– говорит о фильме Бурячкова.

"Навсегда-навсегда": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм "Ля Пасилиада" стал настоящим фестивальным хитом. По сюжету, в Ужгороде убивают полковника милиции. Расследование берут на себя друзья погибшего – детектив милиции и судебный психиатр.

Виновного ждет казнь: до отмены смертной казни в Украине осталось пять месяцев, милиционеры хотят успеть воспользоваться этой возможностью. Среди подозреваемых выбирают одного и "вешают" на него убийство. Подозреваемый не оказывает сопротивления.

"Ля Палисиада": смотрите онлайн трейлер фильма

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