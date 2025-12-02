Чтобы посмеяться и поплакать: украинские фильмы о Рождестве, которые надо посмотреть перед праздниками

Все чаще в украинском кинематографе появляются ленты, которые касаются тем рождественско-новогодних праздников. Среди них можно найти любимую историю, которая станет традицией для просмотра каждый год.

24 Канал собрал подборку украинских фильмов о Рождестве, которые надо посмотреть хотя бы раз в жизни.

Украинские фильмы о Рождестве

"Пекельна Хуругва, або Різдво Козацьке"

Год выхода: 2019

Рейтинг IMDb: 6,8

Фэнтезийно-комедийный рождественский фильм по мотивам произведений Сашка Лирника. В центре сюжета – казак Семен, храбрый воин, который попадает в мистическое приключение. Казаки никогда не попадают в ад, однако главному черту ада это очень не нравится. Он поспорил, если до Рождества удержит у себя казака, то завладеет его душой навсегда.

Но не все так просто, ведь казаков нелегко затянуть в такую ловушку.

"Пекельна Хуругва, або Різдво Козацьке": смотрите онлайн трейлер фильма

"Щедрик"

Год выхода: 2022

Рейтинг IMDb: 7,9

События разворачиваются в Станиславе (современный Ивано-Франковск) во времена Второй мировой войны. Три семьи – украинская, польская и еврейская – живут в одном доме, пытаясь сохранить спокойствие несмотря на смену оккупационных режимов: сначала советского, затем нацистского. В центре – история трех маленьких девочек из разных семей, которые постоянно находятся в опасности.

И "Щедрик" Леонтовича становится песней, что помогает преодолевать страх и тьму войны.

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Креденс"

Год выхода: 2013

Рейтинг IMDb: 6,7

Главный герой – Орест, молодой человек, который возвращается в Украину из-за границы, чтобы забрать старинный семейный креденс (кухонный шкаф), имеющий большую ценность для его семьи.

Кажется, задача простая, но дорога превращается в ряд забавных приключений. Креденс становится символом связи поколений и собственных корней.

"Креденс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ангели чудяться"

Год выхода: 2014

Это комедийный короткометражный фильм, который вышел при участии Дзидзя, Юлика и Лесика. Несмотря на то, что группа распалась, а Лесик Турко, к сожалению, недавно умер, можно посмотреть ленту ради хорошего настроения.

Сюжет рассказывает, как трое взрослых мужчин решили пойти колядовать по селу, обманывая людей, что собирают деньги на церковь, а на самом деле планировали их присвоить.

DZIDZIOFILM – "Ангели чудяться": смотрите фильм онлайн

Также напоминаем, что в кинотеатрах уже доступна к просмотру семейная лента "Поезд к Рождеству".