6 украинских фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть после работы

Если под конец рабочей недели ваши силы уже на нуле, стоит дать себе время, чтобы восстановиться и отдохнуть. Идеальным вариантом для этого может стать просмотр интересного украинского фильма или сериала.

Украинский актер звездного направления в эксклюзивном интервью для 24 Канала поделился своей подборкой лучших украинских лент. Среди них вы можете найти своего фаворита.

Какие украинские фильмы и сериалы рекомендует Павел Текучев?

Павел Текучев поделился собственной подборкой украинских фильмов и сериалов, которые произвели на него наибольшее впечатление и которые он искренне советует к просмотру.

Среди украинских фильмов актер выделяет ленту "Ты – космос", которая сейчас находится на вершине его кинематографических предпочтений. Это один из самых свежих и наиболее обсуждаемых украинских фильмов, что привлек внимание зрителей своей эмоциональностью и нестандартной подачей.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Также Павел с особой теплотой вспоминает работы режиссера Антонио Лукича, в частности фильм "Мои мысли тихие". Именно эти две ленты он называет своими любимыми среди украинского кино.

"Мои мысли тихие": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме полнометражных фильмов, актер советует обратить внимание на сериал "Обратное направление", который получил немало положительных отзывов от зрителей и стал заметным явлением в украинском сериальном пространстве.

"Обратное направление": смотрите онлайн трейлер сериала

Говоря о сериалах, Павел Текучев также особо выделяет "Поймать Кайдаша". По его мнению, это один из первых и одновременно самых ярких примеров качественного украинского сериала, который правдиво и честно рассказывает о жизни обычных украинцев и их непростых человеческих историях. Актер признается, что просмотр этого проекта подарил ему искреннее восхищение и приятное удивление уровнем украинского сериального производства.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

В то же время Павел отмечает, что сейчас появляется много новых украинских проектов, о которых активно говорят. Хотя из-за нехватки времени он еще не успел их посмотреть, актер уже слышал немало положительных отзывов о сериалах "Пряча бывшую" и "Тихая Нава".

"Пряча бывшую": смотрите онлайн трейлер сериала

По его убеждению, украинские фильмы и сериалы стоит смотреть и поддерживать, ведь это важный шаг для развития национального кинематографа и сериального производства.