Вместо "Вечеров на хуторе близ Диканьки": какие украинские фильмы посмотреть, когда падает снег

Зима 2026 года по-настоящему радует погодой. Для тех, кто обожает снегопад и зимнюю атмосферу, это –ощущение детской радости, которую хочется переживать снова и снова.

Независимо от того, любите ли вы зиму, или нет, атмосферу уюта, когда на экране любимый фильм, рядом родные, а за окном снегопад, любят все. Поэтому в материале 24 Канала мы подготовили подборку лент, которые можно посмотреть, пока на улице метель.

Какие фильмы посмотреть, пока за окном снегопад?

"Антарктида"

Идеальным вариантом для просмотра, пока за окном метель, может быть новый фильм Антона Птушкина о вызовах ледяного континента. Это лента-путешествие, которая погружает в путешествие с головой. Вы увидите украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" и потрясающие условия выживания в холодной Антарктиде.

"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма

"Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое"

Еще одним отличным вариантом для просмотра зимнего вечера может быть просмотр фильма "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое".

Это украинское семейное фэнтези, которое вышло в свет в 2019 году. Лента берет свое начало в сказке украинского сценариста и сказочника-лирника Сашка Лирника "Про старого казака, рождественского черта, четыре рога и казацкий род".

"Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается вокруг казаков и черта, которому никак не удается забрать их души. Однажды черт заключает пари со святым Петром: если хотя бы одного казака задержать в Аду до Рождества – казаки погибнут навсегда. Воспользовавшись хитростью, Черт похищает молодого казака Семена, но соглашается отпустить его при условии: Семен должен воспитать капризных чертят.

"Щедрик"

Украинская историческая драма режиссера Олеси Моргунец-Исаенко по сценарию Ксении Заставской. Лента вышла в прокат в январе 2023 года. Эта киноистория идеально подходит для просмотра, пока за окном пролетают снежинки, ведь именно в это время со всех уголков раздается украинский "Щедрик".

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм рассказывает о жизни трех семей разных национальностей – украинцев, поляков и евреев – объединенных общей бедой: войной. Однако все они объединяются благодаря этой легендарной композиции.

Какие еще украинские фильмы стоит посмотреть зимой?

В Украине выходит все больше лент, которые сделают вечер зимы еще более атмосферным. Некоторые из них доступны для просмотра на Netflix, а некоторые – в украинском прокате. Среди них лент:

"Стражи Рождества"

"Поезд к Рождеству"

"Поезд в 31 декабря"

"Приключения S Николая"

"Жил пес Сирко" и другие.

Ищите своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.