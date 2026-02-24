3 украинских фильма о войне, которые должен увидеть весь мир

24 февраля 2022 года жизнь каждого украинца изменилась навсегда. Об этих событиях уже созданы многочисленные документальные и художественные фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть.

В материале 24 Канала мы собрали подборку лент, которые должны увидеть все – как украинцы, так и иностранцы. Выберите фильм для просмотра в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Смотрите также Звезда "Властелина колец" растрогал сеть прочтением поэзии украинского ветерана

Какие фильмы о войне в Украине должен увидеть каждый?

"Обмен"

Это украинский фильм об истории двух родителей, которых Майдан и война на Востоке развели по разные стороны правды. Все меняется, когда их сыновьям грозит опасность. Лента никого не оставляет равнодушным.

"Обмен": смотрите онлайн трейлер фильма

Главные роли исполнили Анна Адамович, Василий Баша, Вячеслав Довженко, Остап Дзядик, Владимир Гурин, Егор Козлов, Надежда Левченко, Владислав Мамчур, Ирина Островская и другие. Премьера состоялась 16 мая 2024 года.

"В поле"

Это короткометражный фильм продолжительностью всего 20 минут, но он действительно заслуживает внимания каждого зрителя. Действие разворачивается в современной Украине, посреди войны.

История рассказывает об отце, который узнает о гибели своего сына на фронте. Тело молодого солдата остается на территории Востока, подконтрольной сепаратистам. Отказываясь принять ужасную реальность войны, отец отправляется в зону боевых действий, полон решимости найти своего сына.

"Буча"

Это украинский полнометражный фильм Станислав Тиунов, основанный на реальной биографии волонтера Константин Гудаускас. Сюжет разворачивается вокруг волонтера, который вывозит людей из Бучи во время бучанской резни, устроенной российскими оккупантами.

"Буча": смотрите онлайн трейлер фильма

Благодаря своему паспорту он имеет возможность пересекать оккупированные территории. Таким образом ему удалось спасти 203 человека и воочию увидеть настоящий ужас войны и оккупации. Перед его глазами происходят убийства, ограбления, изнасилования. Он делает все возможное, чтобы спасти как можно больше людей.

Премьера фильма состоялась 7 ноября 2024 года.

Какие еще фильмы о войне в Украине стоит посмотреть?

Есть немало других фильмов о большой войне. Вот, на которые еще стоит обратить внимание:

"Реал"

"20 дней в Мариуполе"

"2000 метров до Андреевки"

"Камень, ножницы, бумага"

"Фарфоровая война"

"Долгие сутки" и другие.

Выбирайте ленту для просмотра именно сегодня.