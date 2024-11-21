Локальные медиа, таксисты и самый большой заповедник: 5 фильмов об украинской Херсонщине

Среди украинских фильмов можно собрать очень разные истории о Юге. Среди режиссеров, которые интересуются Херсонщиной лидером является Роман Бондарчук. Сам из Херсона, режиссер снимает истории о родном крае –его неидеальности, фантасмагоричности и комедийности.

28 ноября в украинском прокате стартует сатирическая комедия "Редакция" – новый фильм Бондарчука. По этому случаю 24 Канал вспоминает фильмы режиссера о Херсонщине и кто еще снимал об этом крае игровое и документальное кино.

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Фильмы об украинской Херсонщине

"Редакция"

Сюжет ленты разворачивается в южном городке на Херсонщине. Ученый естественного музея Юра становится свидетелем умышленного поджога леса. Стремясь рассказать правду о лесных пожарах, он начинает работать в редакции местной газеты. Однако вместо этого оказывается в водовороте фейковых новостей и коррупционных схем. Ведь на носу выборы мэра, и главный кандидат раздает предвыборные обещания несмотря на то, что находится в коме.

Фильм сняли незадолго до полномасштабного вторжения на Херсонщине, в частности в ныне оккупированных Олешковских песках. Фильм завершается посвящением режиссеру монтажа Виктору Онисько ("Захар Беркут", "Сторожевая застава"), который погиб в войне во время боевого задания.

"Редакция": смотрите онлайн трейлер фильма

"Заповедник Аскания"

В Аскании-Нови уживаются очень разные виды животных и людей. Ученый, директор, бывший хиппи, молодые рэперы, а также буйволы, зебры и пеликаны. Уже целый век Аскания защищает природу от изменений, которые несет человек. Но примет ли она изменения, необходимые для собственного выживания?

Сюжет фильма Андрея Литвиненко разворачивается вокруг четырех героев с совершенно разными характерами, судьбами и целями. Однако их объединяет одно – желание сохранить жизнь среди крупнейшей в Украине оазиса, что сейчас стремительно теряет свою уникальность.

"Заповедник Аскания": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вулкан"

Первый игровой фильм Романа Бондарчука рассказывает о Лукасе, который отправляется на границу с Крымом в составе мониторинговой миссии ОБСЕ. Но после странных стечений обстоятельств, он оказывается в городке на юге Украины, где встречает местного чудака, по имени Вова. Следуя за Вовой, Лукас медленно погружается в мир украинской провинции, где жизнь оторвана от всякой логики или структуры.

"Вулкан": смотрите онлайн трейлер фильма

"Украинские шерифы"

В центре сюжета документального фильма Романа Бондарчука – село Старая Збурьевка, в которой из-за отсутствия милиции функцию охраны общественного порядка взяли на себя двое местных жителей – 50-летний Виктор Кривобородько и 44-летний Владимир Рудьковский.

Виктор и Володя совмещают обязанности милиционеров и социальных работников – успокаивают семейные ссоры, пресекают драки между соседями, ищут утопленников – в общем, занимаются всем, кроме уголовных преступлений.

"Украинские шерифы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поэма о море"

Фильм "Поэма о море" рассказывает о Каховской ГЭС и человеческих драмах участников и жертв ее строительства. Сценарий ленты Довженко написал уже тяжело больным. Заканчивала фильм его жена Юлия Солнцева.

"Поэма о море": смотрите онлайн трейлер фильма

Для будущего фильма операторы зафиксировали на пленку панораму Каховского строительства, перекрытия Днепра, затопления котлована и другие этапы строительства.