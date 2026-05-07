4 легендарных украинских фильма, которые снимали на Ивано-Франковщине
Часто кинематографическая история создается совсем рядом с нами, и мы даже не всегда об этом догадываемся. Так, украинские фильмы и сериалы нередко снимают на окраинах городов, о которых зрители могли бы и не подумать.
В частности, по случаю Дня Ивано-Франковска рассказываем, какие ленты были созданы на Прикарпатье. В материале 24 Канала говорится о фильмах, снятых в Ивано-Франковской области.
Какие украинские фильмы снимали на Прикарпатье?
"Тени забытых предков" (1965)
Легендарный украинский фильм Сергея Параджанова, вышедший в 1964 году и ставший одним из символов украинского кино, снимали именно в Ивано-Франковской области и ее окрестностях – в частности в настоящих гуцульских домах села Криворивня Верховинского района. К слову, именно здесь Михаил Коцюбинский создал свою известную повесть.
"Довбуш" (2023)
Еще один знаковый украинский фильм, который стал важной вехой в современном кинематографе, – "Довбуш", премьера которого состоялась 24 августа 2023 года. Лента рассказывает о жизни одного из самых известных предводителей опрышков – Олексу Довбуша.
Фильм снимали на нескольких локациях, в частности во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Киевской и Ивано-Франковской областях. Отдельные сцены, в частности батальные, снимались на Свидовецком хребте. А в долине неподалеку озера Герешаска даже построили настоящую гуцульскую колыбу.
"Захар Беркут" (2019)
В 2019 году вышел фильм "Захар Беркут" – масштабная историческая лента Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна. Съемки проходили летом 2018 года в Карпатах и под Киевом.
Среди самых известных локаций – озеро Синевир, а также горы Ивано-Франковской области, село Тухля на Львовщине и другие колоритные места.
"Памфир" (2022)
Фильм "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, премьера которого состоялась в 2022 году, также частично снимали на Ивано-Франковщине.
Съемки проходили в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, в частности в Верховине и селах Топильче, Зеленое, Замагора, Буркут и Цемброня.
Лента передает атмосферу и традиции гуцульских сел и знакомит зрителя с их колоритом. Режиссер отмечал, что стремился показать миру особую часть украинской культуры и истории.
Какие украинские фильмы снимали во Львове?
Кстати, ранее мы также рассказывали о фильмах, которые снимали во Львове.
