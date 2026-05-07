4 легендарных украинских фильма, которые снимали на Ивано-Франковщине

Часто кинематографическая история создается совсем рядом с нами, и мы даже не всегда об этом догадываемся. Так, украинские фильмы и сериалы нередко снимают на окраинах городов, о которых зрители могли бы и не подумать.

В частности, по случаю Дня Ивано-Франковска рассказываем, какие ленты были созданы на Прикарпатье. В материале 24 Канала говорится о фильмах, снятых в Ивано-Франковской области.

Смотрите также "Помогите" – новый американский фильм ужасов Сэма Рейми: стоит ли смотреть ленту

Какие украинские фильмы снимали на Прикарпатье?

"Тени забытых предков" (1965)

Легендарный украинский фильм Сергея Параджанова, вышедший в 1964 году и ставший одним из символов украинского кино, снимали именно в Ивано-Франковской области и ее окрестностях – в частности в настоящих гуцульских домах села Криворивня Верховинского района. К слову, именно здесь Михаил Коцюбинский создал свою известную повесть.

"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

"Довбуш" (2023)

Еще один знаковый украинский фильм, который стал важной вехой в современном кинематографе, – "Довбуш", премьера которого состоялась 24 августа 2023 года. Лента рассказывает о жизни одного из самых известных предводителей опрышков – Олексу Довбуша.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм снимали на нескольких локациях, в частности во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Киевской и Ивано-Франковской областях. Отдельные сцены, в частности батальные, снимались на Свидовецком хребте. А в долине неподалеку озера Герешаска даже построили настоящую гуцульскую колыбу.

"Захар Беркут" (2019)

В 2019 году вышел фильм "Захар Беркут" – масштабная историческая лента Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна. Съемки проходили летом 2018 года в Карпатах и под Киевом.

Среди самых известных локаций – озеро Синевир, а также горы Ивано-Франковской области, село Тухля на Львовщине и другие колоритные места.

"Захар Беркут": смотрите онлайн трейлер фильма

"Памфир" (2022)

Фильм "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, премьера которого состоялась в 2022 году, также частично снимали на Ивано-Франковщине.

Съемки проходили в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, в частности в Верховине и селах Топильче, Зеленое, Замагора, Буркут и Цемброня.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента передает атмосферу и традиции гуцульских сел и знакомит зрителя с их колоритом. Режиссер отмечал, что стремился показать миру особую часть украинской культуры и истории.

Какие украинские фильмы снимали во Львове?

Кстати, ранее мы также рассказывали о фильмах, которые снимали во Львове. Среди них такие:

"Я, "Победа" и Берлин",

сериал "Кофе с кардамоном",

"Вкус свободы" и другие.

Выбирайте ленту для просмотра, снятую во Франковске или Львове, и узнавайте знакомые локации в этих историях.