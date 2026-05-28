6 самых кассовых украинских фильмов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Теперь не только голливудское кино способно зарабатывать суммы с шестью нулями в нашей стране. Предлагаем украинские ленты, имеющие большие бокс-офисы и имидж "обязательных к просмотру".

Самую громкую ленту последнего времени "Ты – космос" можно будет посмотреть на телеканале ICTV2 уже в эту пятницу, 29 мая.

"Ты – космос"

Кассовые сборы: 61 миллион гривен

Невероятно, когда научно-фантастический фильм с элементами лав-стори о разрушении планеты собирает огромную кассу и становится самой любимой лентой украинцев. "Ты – космос" имел переполненные залы и положительные отзывы как зрителей, так и кинокритиков.

Полнометражный дебют режиссера Павла Острикова некоторые из кинокритиков назвали достижением нашего кинематографа и культурным феноменом. А зрители иначе посмотрели на популярного актера Владимира Кравчука в роли космического дальнобойщика, что вывозит с планеты ядерный мусор.

"Мавка. Лесная песня"

Кассовые сборы: 679,5 миллионов гривен

Когда в 2023-м вышла эта анимация, зритель был уже подготовленным и подогретым, ведь именно "Мавка" стала самой ожидаемой среди всех украинских лент. Почти 10 лет разработки авторы анимации показывали трейлеры, выпускать сувенирку, напоминая об экранизации феерии Леси Украинки.

Все сошлось: и известный сюжет писательницы, и современная музыка "ДахаБраха", и голоса известных украинских актеров, озвучивших персонажей фильма. "Мавка" стала настоящим кинособытием, главным экспортным хитом года и остается самым кассовым украинским фильмом.

"Довбуш"

Кассовые сборы: 70 миллионов гривен

Исторический блокбастер о самом известном разбойнике Олексе Довбуше стал одним из самых масштабных и дорогих украинских лент с бюджетом в 120 миллионов гривен.

Съемки проходили в самых живописных уголках Карпат: на Скалах Довбуша, хребте Свидовец и озере Герашеска, а также в старинных замках и дворцах Львовщины и Тернопольщины. Художники и мастера отшили тысячи исторических костюмов, оружие мастерили по старинным технологиям, а главных актеров тренировали профессиональные каскадеры и постановщики боев.

И хотя бюджет почти в два раза больше сборов, это не помешало фильму стать самым любимым и даже легендарным.

"Антарктида"

Кассовые сборы: 94, 1 миллиона гривен

Фильм тревел-блогера и режиссера Антона Птушкина стал суперпопулярным, собрав в прокате немалые деньги. Кинопутешествие рассказывает о работе, быте и жизни участников 30-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский".

Крупным планом – невероятные пейзажи Антарктиды, с огромными айсбергами и просто обломками льдов, дрейфующих в водах. И конечно зрителей очаруют прекрасные представители местной фауны – пингвины, киты, морские львы и многое другое.

Фильм точно стоит внимания, хотя ему не хватает более глубокой и подробной информации о континенте, станции, выдающихся полярников и тому подобное.

"Конотопская ведьма"

Кассовые сборы: 57, 4 миллиона гривен

Драматическая история Елены, живущей в Конотопе на Сумщине. В феврале 2022-го ее жизнь разрушают российские захватчики, пришедшие захватить украинские территории. И Елена восстанавливает свои древние ведьмовские силы, от которых отреклась ради обычного человеческого счастья. Теперь она – всесильная ведьма, мстящая кацапским убийцам за свою разрушенную жизнь.

И хотя фильм ругали кинокритики, зрителю "Ведьма" зашла и откликнулась именно мотивом мести. Фильм стал одним из самых кассовых лент 2024-го.

"Я, "Победа" и Берлин"

Кассовые сборыпочти 60 миллионов гривен

Молодежная комедия, снятая по мотивам одноименной повести культового артиста Кузьмы Скрябина. Начинающий музыкант Кузьма покупает старую ржавую "Победу", пытаюсь поразить свою девушку Барбару. Но она напоминает ему о концерте группы, что должен состояться через несколько дней, и о целях и приоритетах в жизни.

Знакомый подсказывает ему, что знает в Берлине коллекционера, который обменяет эту машину на крутую тачку "мерседес". И Кузьма собирается в путешествие, которое точно подарит много эмоций и неожиданностей.