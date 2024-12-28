24 Канал подготовил подборку лучших украинских фильмов в этом жанре. От веселых семейных историй до неожиданных поворотов в жизни героев – эти ленты заставят вас смеяться в самые неожиданные моменты.

Интересно Лучшие в своем жанре: 7 самых смешных комедий 2024 года

"Мой дедушка – Дед Мороз"

9-летний Максим отправляется на поиски Деда Мороза. Мальчик не хочет тратить время на написание писем, потому что может поговорить с ним вживую. Более того, Дед Мороз – это дедушка главного героя. Путешествие обещает быть интересным и полным различных приключений и испытаний.

"Мой дедушка – Дед Мороз": смотрите трейлер онлайн

"Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое"

Смелый казак Семен всегда отличался ловкостью и храбростью. Однако мужчина попал на тот свет и теперь должен побороть настоящего Дьявола. Семен должен сделать все возможное, чтобы победить нечисть и вернуться домой.

"Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое": смотрите трейлер онлайн

"Теперь я буду любить тебя"

Успешный ресторатор наслаждается идеальной жизнью, пока ему не изменяет любимая жена. Мужчина не знает, что делать, пока неожиданно не знакомится с девушкой накануне праздников. К чему приведет общение с ней и будет ли у героя шанс на счастливую семейную жизнь?

"Теперь я буду любить тебя": смотрите трейлер онлайн

"Только чудо"

Накануне Дня Святого Николая в семье Марии случилось горе. Ее муж получил тяжелые ранения, поэтому теперь нуждается в срочном лечении. Дети супругов Северин и Аника делают все возможное, чтобы помочь отцу. Им придется преодолеть многочисленное количество испытаний и приключений, чтобы достичь своей цели.

"Только чудо": смотрите трейлер онлайн

"Приключения S Николая"

Артем будет встречать новогодние праздники в небольшом селе, куда переехал недавно с родителями. Однажды в новый дом прибывает Святой Николай, но на самом деле за его персоной скрывается вор. Теперь Артему придется разоблачить истинную сущность этого человека.

"Приключения S Николая": смотрите трейлер онлайн

"В.О. Святого Николая"

Святой Николай уходит на больничный, поэтому должен назначить преемника. Им стал отец Юсти, которая рано потеряла мать. Николай подготовил подарки для всех, кроме девочки. Поэтому теперь заместитель должен самостоятельно выбрать презент для своей дочери.

"В.О. Святого Николая": смотрите трейлер онлайн

"Дон Жуан из Жашкова"

Фотограф Женя погрузился в собственные проблемы. Он пытается найти работу и одновременно найти общий язык с женой и бывшей. Однако ответы на все свои вопросы мужчина найдет посреди заснеженного леса. Именно тогда жизнь героя наконец начнет налаживаться.

"Дон Жуан из Жашкова": смотрите трейлер онлайн

"Звезды по обмену"

Постоянные споры между звездными артистами заканчиваются обменом телами. Теперь исполнителям придется найти общий язык. К тому же героям стоит вернуться в собственные тела, разобравшись с проблемами в жизни.

"Звезды по обмену": смотрите трейлер онлайн

"Все будет Ок! Новогодняя сказка для взрослых"

Неудачи продолжают преследовать Лизу. Сначала она потеряла работу, а теперь разошлась с любимым парнем. Девушка решает убежать от проблем в Польшу, но случайно садится не на тот автобус, поэтому отправляется в Буковель. Проблем становится только больше, но со всеми ими готова помочь мать Лизы.

"Все будет Ок! Новогодняя сказка для взрослых": смотрите трейлер онлайн

"Настоящий Санта" (2022)

Мир находится в ожидании Нового года. Дома уже украшены гирляндами, а на улице сияют яркие огни. Однако Санта больше не верит в чудо, поэтому хочет прекратить заниматься делом жизни. Он продал свой праздничный костюм преемнику, который также не заинтересован в этом празднике.

"Настоящий Санта" (2022): смотрите трейлер онлайн

Выбирайте ленту из перечня и окунитесь в мир украинского кинематографа. Наслаждайтесь просмотром!