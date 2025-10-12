В последние годы вышло немало крутых украинских комедийных сериалов. Их можно включить, когда нет настроения, когда хочется посмотреть что-то легкое или когда на улице плохая погода.

Сегодня редакция Кино 24 расскажет о 3 украинских комедийных сериалах, которые могут вам понравиться. Сохраняйте нашу подборку, если ищете, что веселое посмотреть.

Подборка украинских комедийных сериалов

"Успеть до 30"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 32

Трое девушек случайно встречаются в Киеве – именно в тот день, когда им исполнилось 29 лет. Саша, Ира и Люба столкнулись с кризисом 30 лет и грустят из-за того, что не удалось реализовать свой потенциал. Главные героини считают, что судьба дала им знак, и решают изменить жизнь. Главное – успеть до 30.

"Успеть до 30": смотрите анонс онлайн

"Майор Сковорода"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 24

В сериале рассказывается о харизматичном и неординарном майоре Андрее Сковороде. Мужчина начинает возглавлять команду молодых полицейских, а его начальницей становится бывшая возлюбленная – Светлана Деркач. На работе происходит настоящий хаос, в котором Сковорода с подчиненными расследует различные дела.

"Майор Сковорода": смотрите анонс онлайн

"Связь"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 48

Это история о четырех семьях из разных уголков Украины, которым пришлось расстаться, когда началась война, однако они поддерживают общение через видеосвязь. Этот сериал – о реалиях, в которых живут украинцы с февраля 2022 года: волонтерство, российские обстрелы, отключение света, расстояние и другие вызовы.

"Связь": смотрите анонс онлайн

