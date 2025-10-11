Какие сериалы включить в дороге, расскажет Кино 24. Сохраняйте нашу подборку, если вскоре отправляетесь в путешествие.

Какие сериалы посмотреть в дороге?

"Эмили в Париже"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий: 40

Главная героиня – исполнительный директор по маркетингу из Чикаго Эмили Купер. Девушке неожиданно поступает предложение поехать в Париж. Теперь она должна познать жизнь в столице Франции.

Зрители наблюдают за приключениями Эмили, ее работой, коммуникацией с коллегами, общением с друзьями и мужчинами. На протяжении четырех сезонов с девушкой происходят различные забавные и неприятные ситуации.

"Эмили в Париже" 1 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Джинни и Джорджия"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 30

В сериале рассказывается о Джинни, ее брате Остине и их 30-летней маме Джорджии Миллер. Женщина воспитывает детей сама и однажды отправляется в один из городов Новой Англии для поиска лучшей жизни.

В семье начинается новая жизнь. Джинни находит друзей в школе, встречает парня, в которого влюбляется, Джорджия же пытается избавиться от проблем, которые преследуют ее из прошлого.

"Джинни и Джорджия" 1 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Убийства в одном здании"

Количество сезонов : 5

: 5 Количество серий: 47

Чарльз, Оливер и Мейбл – соседи из Верхнего Вест-Сайда, которых объединяет страсть к преступлениям. В их доме происходит убийство, поэтому герои берутся его расследовать и решают записать подкаст.

"Убийства в одном здании" 1 сезон: смотрите трейлер онлайн