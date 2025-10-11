Які серіали увімкнути в дорозі, розповість Кіно 24. Зберігайте нашу добірку, якщо незабаром відправляєтесь у подорож.

Які серіали подивитись у дорозі?

"Емілі в Парижі"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій: 40

Головна героїня – виконавча директорка з маркетингу з Чикаго Емілі Купер. Дівчині неочікувано надходить пропозиція поїхати до Парижа. Тепер вона має пізнати життя у столиці Франції.

Глядачі спостерігають за пригодами Емілі, її роботою, комунікацією з колегами, спілкуванням з друзями й чоловіками. Протягом чотирьох сезонів з дівчиною стаються різні кумедні та неприємні ситуації.

"Емілі в Парижі" 1 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Джинні й Джорджія"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 30

У серіалі розповідається про Джинні, її брата Остіна і їхню 30-річну маму Джорджію Міллер. Жінка виховує дітей сама і якось вирушає до одного з міст Нової Англії для пошуку кращого життя.

У сім'ї розпочинається нове життя. Джинні знаходить друзів у школі, зустрічає хлопця, в якого закохується, Джорджія ж намагається позбутися проблем, які переслідують її з минулого.

"Джинні й Джорджія" 1 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Убивства в одній будівлі"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій: 47

Чарльз, Олівер та Мейбл – сусіди з Верхнього Вест-Сайду, яких об'єднує пристрасть до злочинів. У їхньому будинку стається вбивство, тож герої беруться його розслідувати та вирішують записати подкаст.

"Убивства в одній будівлі" 1 сезон: дивіться трейлер онлайн