Українці теж обожнюю цей серіал, адже тематичні фігурки та чашки в McDonald's купують миттєво. Megogo поділилося маловідомими фактами про "Друзів", про які багато хто навіть не здогадувався.
Невідомі факти про серіал "Друзі"
- Жоден кадр серіалу не знімався в Нью-Йорку. Навіть сцена з фонтаном і заставки.
- Закадровий сміх – не запис. Сцени знімали. перед людьми, тож це їхні живі емоції.
- Кожен актор з головного складу досі отримує 20 мільйонів доларів на рік за "Друзів".
- Головних героїв мало бути 4, а Чендлер і Фібі планувалися як другорядні персонажі.
- Брюс Вілліс потрапив у серіал через програш парі з Меттью Перрі.
Які серіали подивитися, якщо любите "Друзів"?
Складно знайти серіал, який замінить улюблених "Друзів". Це та стрічка, на якій виросли і ростуть покоління. Улюблені історії, які допомагають відволіктися, коли погано. Однак є ще кілька серіалів, які можуть сподобатися тим, хто фанатіє від "Друзів".
- "Як я зустрів вашу маму". Ще один культовий ситком, який складається з 9 сезонів, тож чимало часу буде чим зайнятися. У ньому розповідається про компанію друзів у Нью-Йорку, є дотепні жарти та романтичні сюжети.
- "Офіс" – будні офісу з абсурдними ситуаціями й тонким гумором – зовсім інший стиль, але на ньому так само легко "залипнути".
- "Парки і зони відпочинку" – цей ситком дуже схожий на "Офіс", але набагато світліший та оптимістичніший. Головні герої – муніципальні працівники маленького містечка.