Українці теж обожнюю цей серіал, адже тематичні фігурки та чашки в McDonald's купують миттєво. Megogo поділилося маловідомими фактами про "Друзів", про які багато хто навіть не здогадувався.

Невідомі факти про серіал "Друзі"

Жоден кадр серіалу не знімався в Нью-Йорку. Навіть сцена з фонтаном і заставки.

Закадровий сміх – не запис. Сцени знімали. перед людьми, тож це їхні живі емоції.

Кожен актор з головного складу досі отримує 20 мільйонів доларів на рік за "Друзів".

Головних героїв мало бути 4, а Чендлер і Фібі планувалися як другорядні персонажі.

Брюс Вілліс потрапив у серіал через програш парі з Меттью Перрі.

Які серіали подивитися, якщо любите "Друзів"?

Складно знайти серіал, який замінить улюблених "Друзів". Це та стрічка, на якій виросли і ростуть покоління. Улюблені історії, які допомагають відволіктися, коли погано. Однак є ще кілька серіалів, які можуть сподобатися тим, хто фанатіє від "Друзів".