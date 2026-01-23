Украинцы тоже обожаю этот сериал, ведь тематические фигурки и чашки в McDonald's покупают мгновенно. Megogo поделилось малоизвестными фактами о "Друзьях", о которых многие даже не догадывались.
Неизвестные факты о сериале "Друзья"
- Ни один кадр сериала не снимался в Нью-Йорке. Даже сцена с фонтаном и заставки.
- Закадровый смех – не запись. Сцены снимали. перед людьми, так что это их живые эмоции.
- Каждый актер из главного состава до сих пор получает 20 миллионов долларов в год за "Друзей".
- Главных героев должно было быть 4, а Чендлер и Фиби планировались как второстепенные персонажи.
- Брюс Уиллис попал в сериал из-за проигрыша пари с Мэттью Перри.
Какие сериалы посмотреть, если любите "Друзей"?
Сложно найти сериал, который заменит любимых "Друзей". Это та лента, на которой выросли и растут поколения. Любимые истории, которые помогают отвлечься, когда плохо. Однако есть еще несколько сериалов, которые могут понравиться тем, кто фанатеет от "Друзей".
- "Как я встретил вашу маму". Еще один культовый ситком, который состоит из 9 сезонов, так что немало времени будет чем заняться. В нем рассказывается о компании друзей в Нью-Йорке, есть остроумные шутки и романтические сюжеты.
- "Офис" – будни офиса с абсурдными ситуациями и тонким юмором – совсем другой стиль, но на нем так же легко "залипнуть".
- "Парки и зоны отдыха" – этот ситком очень похож на "Офис", но гораздо светлее и оптимистичнее. Главные герои – муниципальные работники маленького городка.