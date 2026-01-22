24 Канал подготовил подборку сериалов на Netflix, которые нельзя пропустить. Приятного просмотра!
Сериалы на Netflix, которые нельзя пропустить
"Семь циферблатов Агаты Кристи"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 3
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
На дворе 1925 год, Англия. В роскошном загородном доме организовали вечеринку, во время которой шутка оборачивается смертью. Расследовать дело придется леди Эйлин "Бандл" Брен.
"Семь циферблатов Агаты Кристи": смотрите онлайн трейлер сериала
"Чудовище внутри меня"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Это история об известной писательнице Эгги Виггс, которая потеряла маленького сына. После этого женщина отказалась от публичной жизни и перестала писать. Неожиданно к ней приходит вдохновение для новой книги.
Влиятельный магнат недвижимости Найл Джарвис покупает дом рядом с Эгги. Когда-то его подозревали в исчезновении жены. Главная героиня пытается раскрыть правду, подвергая себя опасности.
"Чудовище внутри меня": смотрите онлайн трейлер сериала
"Его и ее"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
В сериале рассказывается о бывшей ведущей новостей Анне, которая отказалась от карьеры и личной жизни. Однажды женщина узнает, что в Далонеге – городе, в котором она выросла, произошло убийство. Так, главная героиня берется за расследование преступления. По приезду Анна встречается со своим мужем, детективом Джеком Харпером.
"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала
"Непослушные"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 5.9/10
Маленький городок Толл-Пайнс скрывает множество тайн. Однажды туда переезжают полицейский Алекс Демпси и его беременная жена Лора. Мужчина знакомится с Эбби и Лейлой, которые учатся в местной школе для проблемных подростков. Девушки пытаются сбежать оттуда и могут стать ключом к раскрытию правды.
Алекс начинает расследовать ряд необычных инцидентов и подозревает, что к проблемам в городе может быть причастна странная директор школы Эвелин.
"Непослушные": смотрите онлайн трейлер сериала
"Отдел нераскрытых дел"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 9
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
Детектив Карл Морк начинает руководить новым отделом нераскрытых дел в департаменте полиции Эдинбурга. Мужчине нужно расследовать дело прокурора Мерритт Лингард, которая исчезла более четырех лет назад. Ему помогают Акрам Салим, эмигрировавший из Сирии в Великобританию, молодая курсантка Роуз, которая хочет понравиться Карлу, и парализованный в результате огнестрельного ранения Джеймс Гарди.
"Отдел нераскрытых дел": смотрите онлайн трейлер сериала