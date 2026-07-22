После первой серии уже невозможно оторваться: 5 украинских комедийных сериалов, которые приятно удивили

Украинские сериалы уже давно перестали быть только о бесконечных семейных драмах, случайных потерях памяти и родственниках, которые чудесным образом возвращаются через двадцать серий. В последние годы в них стали подшучивать над реальностью и честно говорить о вещах, которые еще недавно обходили стороной.

24 Канал собрал украинские сериалы, которые легко смотрятся, заставляют улыбнуться, а иногда и неожиданно задевают за живое.

"Моя любимая Страшко"

Если кажется, что это очередная история о "серой мышке", которая вдруг становится красавицей, не спешите с выводами. На самом деле сериал гораздо глубже.

Здесь шутят об офисной жизни, соцсетях и корпоративных интригах, но в то же время говорят о моббинге, сексизме, комплексах и желании оправдать чужие ожидания. Иногда самое смешное в этой истории – насколько узнаваемыми могут быть ее персонажи.

"Моя любимая Страшко": смотреть трейлер

"Казаки. Абсолютно лживая история"

Это точно не учебник по истории. И именно поэтому сериал работает.

Казаки, московиты, волшебная сережка, приключения, абсурдный юмор и постоянные подколы в адрес исторических клише – все это превращается в легкую приключенческую комедию. Здесь не боятся смеяться даже над героическим пафосом, и получается на удивление удачно.

"Казаки. Совершенно выдуманная история": смотреть трейлер

"Связь"

Сериал, который доказывает: даже в самые тяжелые времена украинцы найдут повод пошутить.

События разворачиваются после начала полномасштабной войны, когда несколько семей из разных городов поддерживают связь через видеозвонки. Несмотря на сложные темы, сериал очень теплый, жизненный и знаком каждому, кто хоть раз говорил: "Ты меня слышишь? Алло? Опять зависло..."

"Связь": смотреть трейлер

"Успеть до 30"

Кризис тридцати существует. И этот сериал решил не спорить с этим фактом.

Три подруги случайно встречаются в день своего 29-летия и решают за год кардинально изменить жизнь. Карьера, любовь, мечты и масса забавных ситуаций – все это знакомо каждому, кто хотя бы раз обещал себе "начать с понедельника".

"Успеть до 30": смотреть трейлер

"Диета №0"

Когда-то Иван был влюбленным студентом, которого красавица Марго даже не замечала. Прошло несколько лет – и роли неожиданно поменялись местами: он стал успешным врачом-диетологом, а она лишилась роскошной жизни. Остается лишь один вопрос: дает ли судьба второй шанс или просто любит красиво пошутить.

"Диета №0": смотреть трейлер

Ну, комедии комедиями, но и об украинских мелодрамах не забывайте.