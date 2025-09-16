15 сентября состоялась премьера третьего сезона сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Но это далеко не единственная украинская медицинская драма, которая имеет много положительных отзывов от читателей.

Следовательно, Кино 24 собрал для вас подборку сериалов о врачах, среди которых каждый сможет найти что-то по вкусу.

"Врач Ковальчук"

На сегодня сериал имеет три сезона.

История разворачивается вокруг кардиохирурга Оксаны Ковальчук, роль которой исполнила Анастасия Карпенко. После личной трагедии она получает возможность реформировать работу приемного отделения больницы.

Впереди ее ждет непростая борьба за мечту, ведь не все готовы поддержать амбициозный замысел врача. А работать ей приходится еще и рядом с двумя бывшими мужьями.

Сериал "Доктор Ковальчук": смотрите видео онлайн

Каждая серия длится от 45 до 55 минут.

"Дежурный врач"

Многосезонный сериал о работе киевской больницы скорой помощи. Они не просто коллеги – они семья. Ежедневно здесь спасают десятки пациентов, и за каждой историей стоит не только болезнь, но и личная драма. Врачи становятся свидетелями этих событий и часто сами влияют на судьбы людей.

Сериал "Дежурный врач": смотрите видео онлайн

Серии длятся примерно по 45 минут

"Центральная больница"

Эта история - не только о медицине, но и о личных переживаниях врачей.

Главная героиня сериала – хирург Маргарита, которая пытается балансировать между работой и семьей, что удается ей очень сложно. А с появлением нового врача Рустама ее жизнь еще больше меняется.

Первая серия "Центральной больницы": смотрите видео онлайн

Всего вышел один сезон сериала, который имеет 60 серий по 45 минут.

"Лекарство от прошлого"

Если же нет много времени, а посмотреть медицинский сериал все равно хочется, пригодится эта короткая 4-серийная мелодрама, вышедшая в 2024 году.

В "Лекарстве от прошлого" рассказывается о женщине, которая, как она убеждена, помогает бывшему мужу, который вернулся с войны с тяжелым ранением и потерей памяти, вернуться к жизни. Постепенно между ними снова возникают чувства, и впоследствии выясняется, что настоящие испытания еще впереди.

Сериал "Лекарство от прошлого": смотрите видео онлайн

