3 лучших украинских мини-сериала, которые можно посмотреть за вечер

Приближаются жаркие выходные, самое время подготовиться к лучшему времяпрепровождению. Если не хочется засиживаться дома, стоит выбирать для просмотра интересные мини-сериалы, которые можно посмотреть всего за день.

В материале Кино 24 мы собрали список таких лент. Это разные, драматические, интересные истории, которые точно не оставят вас равнодушными.

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"Сага"

История семьи Казаков начинается перед Первой мировой войной. На протяжении века этой семье, так же как и Украине в целом, приходится переживать все испытания и беды, постигшие страну.

В сериале "Сага" показаны выдающиеся события украинской истории XX века: войны, революции, Голодомор, сталинские репрессии, оккупация Киева в 1941 году, катастрофа на Чернобыльской АЭС, распад СССР, провозглашение Независимости, Оранжевая революция и Евромайдан.

"Сага": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кофе с кардамоном"

В начале XIX века во Львове разворачивается драматическая история запретной любви между украинкой и польским шляхтичем, которая стала основой для 10-серийной исторической драмы. Сериал является экранизацией бестселлера Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона", а режиссером выступила Ирина Громозда. Главную роль исполнила актриса Елена Лавренюк, ее партнером стал польский актер Павел Дельонг.

Сюжет фокусируется на молодой девушке, дочери священника, которая предавалась отношениям с женатым шляхтичем, что вызвало осуждение общества. Действие происходит во время "Весны народов" и революции 1848 - 1849 годов. Главная героиня переживает осуждение, предательство, чувство любви и ненависти, формирующие ее судьбу

"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала

"Зов любви"

В начале своих отношений Аня и Андрей, которые учились вместе в школе небольшого городского поселка, внезапно расстаются из-за недоразумений. Их пути отдаляются друг от друга: Андрей выбирает карьеру кадрового военного и вступает в активную военную службу, где участвует в боях на востоке Украины.

Тем временем Аня решает переехать в столицу, где мечтает найти свое профессиональное призвание и построить личную жизнь. Ход большой войны кардинально и бесповоротно меняет жизнь обоих главных героев, бросая их в водоворот повышенного риска, испытаний и чрезвычайных ситуаций.

"Зов любви": смотрите онлайн трейлер сериала

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