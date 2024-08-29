Сегодня редакция Кино 24 предлагает подборку новых украинских сериалов, которые можно посмотреть за вечер. Если вы еще не видели эти ленты, то обязательно сделайте это. Искренняя рекомендация от нас!
Кстати 5 современных украинских фильмов, которые должен посмотреть каждый
"Одна семья"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
В сериале рассказываются о Максиме и Оксане, которые любят друг друга, но их родители против этих отношений. Впоследствии начинается война, которая разъединяет парня и девушку. Максим решил отправиться на фронт, а Оксана пообещала, что дождется его. Вдруг главная героиня узнает, что любимый погиб.
"Одна семья": смотрите онлайн трейлер сериала
"Только живи"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
Главный герой сериала – режиссер Витька, который мечтает обрести успех в кино. Однако его планам не дает воплотиться в реальность полномасштабное вторжение. Незадолго до начала большой войны парень влюбляется в девушку Олексу, которая потом становится на защиту Родины. Так, война настигает и самого Витька.
"Только живи": смотрите онлайн трейлер сериала
"Невестка"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
Ольга – дочь банкира, которая влюбляется в парня Костю. Однако отец девушки не хочет, чтобы эти отношения развивались дальше, ведь вероятный будущий зять – не уровня их семьи. Несмотря на это, Костя хочет понравиться родителям своей любимой, поэтому делает все, чтобы стать богатым. Однако неожиданно в Ольгу влюбляется состоятельный мужчина.
"Невестка": смотрите онлайн первую серию
Если вы предпочитаете сериалы, а не фильмы, то обратите внимание на наши рекомендации. Эти ленты точно сделают ваш вечер лучше. Более того, на них не нужно тратить много времени, ведь есть всего несколько серий.