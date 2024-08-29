Сегодня редакция Кино 24 предлагает подборку новых украинских сериалов, которые можно посмотреть за вечер. Если вы еще не видели эти ленты, то обязательно сделайте это. Искренняя рекомендация от нас!

Кстати 5 современных украинских фильмов, которые должен посмотреть каждый

"Одна семья"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

В сериале рассказываются о Максиме и Оксане, которые любят друг друга, но их родители против этих отношений. Впоследствии начинается война, которая разъединяет парня и девушку. Максим решил отправиться на фронт, а Оксана пообещала, что дождется его. Вдруг главная героиня узнает, что любимый погиб.

"Одна семья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Только живи"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

Главный герой сериала – режиссер Витька, который мечтает обрести успех в кино. Однако его планам не дает воплотиться в реальность полномасштабное вторжение. Незадолго до начала большой войны парень влюбляется в девушку Олексу, которая потом становится на защиту Родины. Так, война настигает и самого Витька.

"Только живи": смотрите онлайн трейлер сериала

"Невестка"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

Ольга – дочь банкира, которая влюбляется в парня Костю. Однако отец девушки не хочет, чтобы эти отношения развивались дальше, ведь вероятный будущий зять – не уровня их семьи. Несмотря на это, Костя хочет понравиться родителям своей любимой, поэтому делает все, чтобы стать богатым. Однако неожиданно в Ольгу влюбляется состоятельный мужчина.

"Невестка": смотрите онлайн первую серию

Если вы предпочитаете сериалы, а не фильмы, то обратите внимание на наши рекомендации. Эти ленты точно сделают ваш вечер лучше. Более того, на них не нужно тратить много времени, ведь есть всего несколько серий.