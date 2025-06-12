Уже доступны на ютубе: 5 украинских сериалов 2025 года, которые можно посмотреть онлайн

За полгода в Украине вышло множество новых разножанровых сериалов, среди которых каждый может выбрать вариант для себя. Но важным фактором для зрителя является не только количество эпизодов, страна или жанр, но и доступность.

Ряд новейших украинских сериалов уже вышли на ютубе, их можно посмотреть бесплатно онлайн. Кино 24 расскажет, о каких именно шоу идет речь.

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"Следователь"

Детектив с элементами мелодрамы рассказывает о принципиальной следовательнице из Киева Асю Ясинскую. Она переводится в другой город и имеет важное задание – раскрыть убийство брата, произошедшее 10 лет назад. Но ее ждут и другие важные дела и личная жизнь.

"Следователь": смотрите 1 серию онлайн

"Телохранитель"

Родители Екатерины Бойко 5 лет назад погибли в аварии. С тех пор она является единственной наследницей холдинга, который создал ее папа. Теперь Катя больше всего ценит семью и живет вместе с семьей тети Риты, которая ее воспитывала, и со свекровью, что помогает заботиться о дочери. Но все это не означает, что девушка может всем доверять. Ведь ее счастливому браку и семейному бизнесу очень завидуют другие.

"Телохранитель": смотрите 1 серию онлайн

"Майор Сковорода"

Харизматичный руководитель уголовного розыска Андрей Сковорода после проступка возвращается на работу в родной участок. Но вместо опытной команды он получает четырех амбициозных, но совсем "зеленых" начинающих.

"Майор Сковорода": смотрите 1 серию онлайн

"Ключи от правды"

После убийства брата, которого несправедливо обвинили в преступлениях, опытная следователь Валерия хочет восстановить честное имя близкого человека и найти виновных. Она решает уволиться из органов, чтобы продолжать расследование самостоятельно. Валерия устраивается на работу в отель, за дверью которого много секретов.

"Ключи от правды": смотрите 1 серию онлайн

"Парочка следователей"

Детективный сериал рассказывает о молодой и амбициозной следовательнице Софии, которая после обучения становится руководительницей отдела особо опасных преступлений в полиции. Несмотря на острый ум, ей не всегда все удается. Еще одним испытанием для нее становится судмедэксперт Павел – молчаливый и прямолинейный. Но в паре они раскрывают самые запутанные дела.

"Парочка следователей": смотрите 1 серию онлайн