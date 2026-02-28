Новые украинские сериалы, которые уже есть на ютубе: посмотрите их за выходные

Впереди выходные, а это значит, что время искать киноновинки, которые добавят уюта вашим семейным вечерам. В открытом доступе уже есть сразу несколько новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн на ютубе.

Это истории, которые уже полюбились украинским зрителям и их активно обсуждают в сети. Какие именно – рассказываем на 24 Канале.

"Белла Вита"

Очень трогательная и чувственная 4-серийная история о талантливом дизайнере свадебных платьев Вите, которая попала в обман бизнесмена Андрея Сикорского. Однажды Вите пришлось сыграть невесту Андрея и тот момент перевернул жизнь обоих. Сначала девушка не могла терпеть мужчину, но впоследствии между ними зародились настоящие чувства. Но сможет ли Вита простить Андрея, который постоянно обманывает ее?

"Возвращение"

Еще один сериал, о котором гудят соцсети. "Возвращение" – первый сериал о ветеранах российско-украинской войны. Главный герой – профессиональный военный Александр Кречет, который после тяжелого ранения не может вернуться к службе, поэтому вынужден искать свое предназначение в гражданской жизни.

"Обратное направление"

После трагической гибели родителей Дарья попадает под опеку дяди и его жены Екатерины, которая вместо поддержки только издевается над девушкой. Однажды Дарья встречает владельца транспортной компании Романа и эта встреча меняет жизнь обоих. В силу обстоятельств они прибегают к браку без любви – с холодом и враждебностью. Смогут ли Дарья и Роман преодолеть собственные страхи и обиды и дадут ли шанс настоящим чувствам?

