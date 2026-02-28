Новые украинские сериалы, которые уже есть на ютубе: посмотрите их за выходные
Впереди выходные, а это значит, что время искать киноновинки, которые добавят уюта вашим семейным вечерам. В открытом доступе уже есть сразу несколько новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн на ютубе.
Это истории, которые уже полюбились украинским зрителям и их активно обсуждают в сети. Какие именно – рассказываем на 24 Канале.
К теме "Белла Вита" и не только: эти украинские сериалы можно посмотреть за день
"Белла Вита"
Очень трогательная и чувственная 4-серийная история о талантливом дизайнере свадебных платьев Вите, которая попала в обман бизнесмена Андрея Сикорского. Однажды Вите пришлось сыграть невесту Андрея и тот момент перевернул жизнь обоих. Сначала девушка не могла терпеть мужчину, но впоследствии между ними зародились настоящие чувства. Но сможет ли Вита простить Андрея, который постоянно обманывает ее?
"Белла Вита": смотрите онлайн 1 серию
"Возвращение"
Еще один сериал, о котором гудят соцсети. "Возвращение" – первый сериал о ветеранах российско-украинской войны. Главный герой – профессиональный военный Александр Кречет, который после тяжелого ранения не может вернуться к службе, поэтому вынужден искать свое предназначение в гражданской жизни.
"Возвращение": смотрите онлайн 1 серию
"Обратное направление"
После трагической гибели родителей Дарья попадает под опеку дяди и его жены Екатерины, которая вместо поддержки только издевается над девушкой. Однажды Дарья встречает владельца транспортной компании Романа и эта встреча меняет жизнь обоих. В силу обстоятельств они прибегают к браку без любви – с холодом и враждебностью. Смогут ли Дарья и Роман преодолеть собственные страхи и обиды и дадут ли шанс настоящим чувствам?
"Обратное направление": смотрите онлайн 1 серию
Какие новые украинские фильмы есть на ютубе?
- "Антарктида". Документальный фильм Антона Птушкина, посвящен жизни и работе участников 30-ой Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский".
- Многие другие украинские фильмы доступны к просмотру на стриминговых платформах. Если же их и можно найти на ютубе, то это неофициальные каналы, которые не стоит поддерживать, ведь у них нет прав на показы фильмов.
