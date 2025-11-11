3 комедийных украинских сериала, которые рассмешат до слез
- "СидОренки-СидорЕнки" рассказывает о двух семьях, которые узнают, что их сыновей перепутали в роддоме.
- "Евродиректор" описывает ситуацию, когда учитель из Нидерландов приезжает в украинскую школу в рамках образовательной реформы и сталкивается с трудностями из-за завуча.
Комедийные сериалы помогают расслабиться после тяжелого дня. Интересно наблюдать за забавным ситуациями, которые происходят с главными героями, а их шутки смешат до слез.
24 Канал расскажет о 3 комедийных украинских сериалах, которые вам понравятся. Легкие сюжеты и юмор – именно то, что нужно, чтобы побороть осеннюю хандру и поднять настроение.
Список комедийных украинских сериалов
"СидОренки-СидорЕнки"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 96
В сериале рассказывается о двух украинских семьях, которые спустя 16 лет узнают, что их сыновей перепутали в роддоме. Причиной стала одинаковая фамилия. Сидоренко переживают немало испытаний за два года. Они воспитывают детей, занимаются бизнесом, ссорятся и мирятся, начинают отношения и разводятся, а в последнем сезоне героев ждет переезд на ферму.
"Приключения Бампера и Суса"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 40
Это история о жизни двух лучших друзей. Бамбер работает водителем. Он живет с девушкой, является прагматиком и оценивает все рационально. Прямолинейность часто становится проблемой для мужчины в быту. В Суса – совсем другой характер. У него в голове полно креативных идей и мечтаний, также герой пытается найти свое место в мире.
"Евродиректор"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 20
Когда приняли новую образовательную реформу, в Кривопольскую школу приезжает учитель из Нидерландов Даниэль Янсен. Должность директора должна была занять завуч Инесса Назаровна. Женщина злится и пытаются сделать так, чтобы мужчину уволили с работы. Однако евродиректору удается находить выход из любых ситуаций.
