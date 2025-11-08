Романтическая драма покоряет зрителей в Украине и во всем мире. Она основана на серии книг Моны Кастен – "Макстон-Холл". 24 Канал расскажет, что стоит знать о сериале.

Первый сезон сериала состоит из 6 эпизодов. В главных ролях – Дамиан Хардунг и Гарриет Гербиг-Маттен.

О чем первый сезон "Макстон-Холла"?

В центре сюжета – застенчивая Руби Белл, которая родом из скромной семьи. Она никогда не знала о том, что такое роскошь, но когда получила стипендию в частном колледже "Макстон-Холл", ее начинают окружать богачи.

Руби пытается не обращать на это внимание и настойчиво учиться, ведь мечтает поступить в Оксфордский университет. Но однажды девушка узнает взрывную тайну о семье своего напыщенного одноклассника Джеймса.

Парень всеми силами пытается заставить Руби молчать – он преследует и запугивает ее. И этот конфликт зажигает искру между ними. Однако Руби и Джеймс происходят из кардинально разных миров – это становится помехой их отношений.

"Макстон-Холл": смотрите трейлер онлайн

Что стоит знать о 2 сезоне сериала?

Второй сезон так же имеет 6 эпизодов. 7 ноября на платформе Prime Video стали доступны первые 3 эпизода, следующие выйдут 28 ноября.

История Джеймса и Руби продолжится – им нужно будет пройти сквозь сложные времена и быть откровенными друг перед другом.

Те, кто высоко летают, могут также низко упасть... После их страстной ночи вместе в Оксфорде и достижения ее самой большой жизненной цели, кажется, что для Руби все идет идеально. Но поворот судьбы в семье Джеймса меняет все, и именно Джеймс возвращает ее с небес к суровой реальности. Руби в отчаянии,

– указывают в описании второго сезона.

"Макстон-Холл" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

Интересно, что "Макстон-Холл" уже продлили на третий сезон. Об этом объявили еще в июне 2025 года.